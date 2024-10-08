Ушаков рассказал о подарке Эрдогана для Путина на день рождения
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прислал российскому лидеру Владимиру Путину ко дню рождения «хороший турецкий подарок». Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
«Турецкий президент специально прислал подарок перед его вчерашним разговором», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Ушаков не раскрыл, что именно Эрдоган подарил Путину, но отметил, что это был «хороший турецкий подарок». Отвечая на вопрос, была ли его стоимость в пределах разрешенных для госслужащих 3000 руб., помощник президента отметил, что подарок стоил «чуть побольше».
По словам Ушакова, Путин получил и другие подарки.
7 октября российскому лидеру исполнилось 72 года. Это 20-й день рождения Путина на посту президента. Эрдоган поздравил его в этот день по телефону. Стороны также обсудили ряд актуальных двусторонних и международных тем, включая развитие обстановки на Ближнем Востоке. Кроме того, Путин и Эрдоган подтвердили двустороннюю встречу на полях саммита БРИКС в Казани.