Лавров: итоговую декларацию Восточноазиатского саммита не приняли из-за США

10 октября Лавров прилетел в Лаос для участия в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Сообщалось, что одним из ключевых вопросов в обсуждениях в ВАС станет повестка безопасности в Азиатско-Тихоокеанского регионе, где ситуация, по мнению России, ухудшается из-за стремления НАТО милитаризировать его.