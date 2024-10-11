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Лавров: итоговую декларацию Восточноазиатского саммита не приняли из-за США

Ведомости

Итоговую декларацию 19-го Восточноазиатского саммита (ВАС) не вышло принять из-за попыток США и других стран придать ей исключительно политизированный характер. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

«Итоговую декларацию не удалось принять из-за настойчивых попыток США, Японии, Кореи, Австралии, Новой Зеландии прежде всего придать этому документу сугубо политизированный характер, отойти от практики, которая уже многие десятилетия в рамках восточноазиатских саммитов применяется, а именно – не допускать насыщения деклараций какими-то геополитическими конфронтационными сюжетами», – подчеркнул Лавров.

В последние годы декларации излагали направления сотрудничества в экономике, торговле, инвестициях и гуманитарной сфере. В ходе нынешнего саммита российская сторона внесла ряд практических соображений, нацеленных на реализацию проектов в указанных областях. Запад методично блокировал эти действия, требуя взамен расписаться «во всех смертных грехах» в связи с конфликтом на Украине, уточнил министр.

10 октября Лавров прилетел в Лаос для участия в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Сообщалось, что одним из ключевых вопросов в обсуждениях в ВАС станет повестка безопасности в Азиатско-Тихоокеанского регионе, где ситуация, по мнению России, ухудшается из-за стремления НАТО милитаризировать его.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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