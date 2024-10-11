Лавров: итоговую декларацию Восточноазиатского саммита не приняли из-за США
Итоговую декларацию 19-го Восточноазиатского саммита (ВАС) не вышло принять из-за попыток США и других стран придать ей исключительно политизированный характер. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.
«Итоговую декларацию не удалось принять из-за настойчивых попыток США, Японии, Кореи, Австралии, Новой Зеландии прежде всего придать этому документу сугубо политизированный характер, отойти от практики, которая уже многие десятилетия в рамках восточноазиатских саммитов применяется, а именно – не допускать насыщения деклараций какими-то геополитическими конфронтационными сюжетами», – подчеркнул Лавров.
В последние годы декларации излагали направления сотрудничества в экономике, торговле, инвестициях и гуманитарной сфере. В ходе нынешнего саммита российская сторона внесла ряд практических соображений, нацеленных на реализацию проектов в указанных областях. Запад методично блокировал эти действия, требуя взамен расписаться «во всех смертных грехах» в связи с конфликтом на Украине, уточнил министр.
10 октября Лавров прилетел в Лаос для участия в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Сообщалось, что одним из ключевых вопросов в обсуждениях в ВАС станет повестка безопасности в Азиатско-Тихоокеанского регионе, где ситуация, по мнению России, ухудшается из-за стремления НАТО милитаризировать его.