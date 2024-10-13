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Трамп заявил об угрозе начала третьей мировой войны в ближайшие месяцы

Ведомости

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил на митинге своих сторонников в Калифорнии, что третья мировая война может начаться в ближайшие месяцы из-за действий нынешних американских властей.

«Я беспокоюсь насчет следующих трех-четырех месяцев в том плане, что мы окажемся в состоянии мировой войны из-за людей, которые у нас есть [в правительстве]», – сказал он (цитата по ТАСС).

Республиканец также пообещал, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликты на Украине и Ближнем Востоке.

Трамп в сентябре на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским выразил надежду, что при победе на выборах найдет «хорошее» решение для урегулирования конфликта на Украине еще до инаугурации. 

Кандидат от демократов Камала Харрис в октябре исключила двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине без привлечения Киева, отметив, что если бы президентом был Трамп, то «Путин бы сейчас сидел в Киеве».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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