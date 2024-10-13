Трамп заявил об угрозе начала третьей мировой войны в ближайшие месяцы
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил на митинге своих сторонников в Калифорнии, что третья мировая война может начаться в ближайшие месяцы из-за действий нынешних американских властей.
«Я беспокоюсь насчет следующих трех-четырех месяцев в том плане, что мы окажемся в состоянии мировой войны из-за людей, которые у нас есть [в правительстве]», – сказал он (цитата по ТАСС).
Республиканец также пообещал, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликты на Украине и Ближнем Востоке.
Трамп в сентябре на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским выразил надежду, что при победе на выборах найдет «хорошее» решение для урегулирования конфликта на Украине еще до инаугурации.
Кандидат от демократов Камала Харрис в октябре исключила двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине без привлечения Киева, отметив, что если бы президентом был Трамп, то «Путин бы сейчас сидел в Киеве».