Трамп заявил об угрозе начала третьей мировой войны в ближайшие месяцы

Кандидат от демократов Камала Харрис в октябре исключила двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине без привлечения Киева, отметив, что если бы президентом был Трамп, то «Путин бы сейчас сидел в Киеве».