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Эрдоган подарил Путину на день рождения вазу

Ведомости

Президент России Владимир Путин получил в подарок на день рождения вазу от турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Я могу сказать, что это красивая ваза. Почему акцентируем внимание, потому что сам президент Турции попросил доставить этот подарок до своего телефонного разговора с нашим президентом. Вот поэтому особое внимание было привлечено», – сказал Ушаков.

8 октября помощник главы государства рассказывал, что Эрдоган прислал российскому лидеру ко дню рождения «хороший турецкий подарок». Ушаков говорил, что турецкий президент специально прислал подарок перед телефонным разговором. Отвечая на вопрос, была ли его стоимость в пределах разрешенных для госслужащих 3000 руб., помощник президента отметил, что подарок стоил «чуть побольше».

7 октября российскому лидеру исполнилось 72 года. Это 20-й день рождения Путина на посту президента. Эрдоган поздравил его в этот день по телефону. Стороны также обсудили ряд актуальных двусторонних и международных тем, включая развитие обстановки на Ближнем Востоке. Кроме того, Путин и Эрдоган подтвердили двустороннюю встречу на полях саммита БРИКС в Казани.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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