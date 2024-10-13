Эрдоган подарил Путину на день рождения вазу
Президент России Владимир Путин получил в подарок на день рождения вазу от турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Я могу сказать, что это красивая ваза. Почему акцентируем внимание, потому что сам президент Турции попросил доставить этот подарок до своего телефонного разговора с нашим президентом. Вот поэтому особое внимание было привлечено», – сказал Ушаков.
8 октября помощник главы государства рассказывал, что Эрдоган прислал российскому лидеру ко дню рождения «хороший турецкий подарок». Ушаков говорил, что турецкий президент специально прислал подарок перед телефонным разговором. Отвечая на вопрос, была ли его стоимость в пределах разрешенных для госслужащих 3000 руб., помощник президента отметил, что подарок стоил «чуть побольше».
7 октября российскому лидеру исполнилось 72 года. Это 20-й день рождения Путина на посту президента. Эрдоган поздравил его в этот день по телефону. Стороны также обсудили ряд актуальных двусторонних и международных тем, включая развитие обстановки на Ближнем Востоке. Кроме того, Путин и Эрдоган подтвердили двустороннюю встречу на полях саммита БРИКС в Казани.