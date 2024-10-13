Эрдоган подарил Путину на день рождения вазу

7 октября российскому лидеру исполнилось 72 года. Это 20-й день рождения Путина на посту президента. Эрдоган поздравил его в этот день по телефону. Стороны также обсудили ряд актуальных двусторонних и международных тем, включая развитие обстановки на Ближнем Востоке. Кроме того, Путин и Эрдоган подтвердили двустороннюю встречу на полях саммита БРИКС в Казани.