Илон Маск вложил $75 млн в комитет по поддержке Трампа

Суперкомитет Маска оплачивает операции Трампа по привлечению избирателей в штатах, где сосредоточена основная борьба. America PAC также тратит средства на цифровые рекламные кампании, некоторые из которых направлены на молодых мужчин, пытаясь привлечь их на избирательные участки, чтобы компенсировать преимущество Харрис среди женщин-избирателей.