Илон Маск вложил $75 млн в комитет по поддержке Трампа
Американский бизнесмен Илон Маск, гендиректор SpaceX и Tesla, вложил $75 млн в созданный им «суперкомитет» политических действий America PAC, что позволило ему закрепиться в роли главного донора предвыборной кампании кандидата в президенты от республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg.
Суперкомитет Маска оплачивает операции Трампа по привлечению избирателей в штатах, где сосредоточена основная борьба. America PAC также тратит средства на цифровые рекламные кампании, некоторые из которых направлены на молодых мужчин, пытаясь привлечь их на избирательные участки, чтобы компенсировать преимущество Харрис среди женщин-избирателей.
Маск был единственным донором America PAC, сделавшим семь отдельных взносов в период с 3 июля по 5 сентября. Комитет потратил $72 млн и начал октябрь с $4 млн наличными в кассе. Большая часть расходов – $68,5 млн – была направлена на поддержку Трампа.
Маск, состояние которого оценивается в $241 млрд, до этого избирательного сезона делал довольно скромные пожертвования федеральным кандидатам.
5 октября Маск впервые выступил на митинге Трампа. Бизнесмен появился на сцене в черной кепке с надписью MAGA (лозунг Make America Great Again – «Сделать Америку снова великой»). Бизнесмен ранее писал, что в случае победы кандидата от демократов власти захотят избавиться от соцсети X (владельцем которой является Маск) и помешать программе освоения Марса компанией SpaceX.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Действующий вице-президент Харрис стала кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента США Джо Байдена. 10 сентября состоялись первые и, вероятно, единственные дебаты Трампа и Харрис, которые продолжались около 1 часа 45 минут. Их транслировал телеканал ABC News.