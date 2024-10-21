По ее словам, власти Молдавии не в состоянии конкурировать с политическими оппонентами, поэтому они задействовали административный ресурс, осуществляли репрессии против оппозиции и СМИ. Такая политика оправдывалась необходимостью противодействовать «деструктивному влиянию России». Кульминацией стало решение открыть в России, где проживает от 300 000 до 500 000 граждан Молдавии, лишь два участка для голосования, в то время как в США и Западной Европе их было организовано около 200.