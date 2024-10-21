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Захарова: избирательная кампания в Молдавии велась тоталитарными методами

Дипломат назвала «кульминацией» открытие в РФ двух участков, в то время как на Западе – около 200
Ведомости

Избирательная кампания на президентских выборах в Молдавии велась антидемократическими и тоталитарными методами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по итогам первого тура выборов президента и референдума в стране.

По ее словам, власти Молдавии не в состоянии конкурировать с политическими оппонентами, поэтому они задействовали административный ресурс, осуществляли репрессии против оппозиции и СМИ. Такая политика оправдывалась необходимостью противодействовать «деструктивному влиянию России». Кульминацией стало решение открыть в России, где проживает от 300 000 до 500 000 граждан Молдавии, лишь два участка для голосования, в то время как в США и Западной Европе их было организовано около 200.

Это происходило на фоне вмешательства Запада в электоральный процесс в Молдавии, отметила дипломат. Политики из стран ЕС во время визитов в Кишинев вели открытую агитацию в поддержку нынешних властей страны. Международные мониторинговые структуры и наблюдатели еще оценят голосование. В СМИ уже появились данные о нарушениях со стороны властей и фактах «подвоза» избирателей на участки в Западной Европе, подчеркнула Захарова. Даже наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ в промежуточном докладе не смогла обойти нелицеприятную ситуацию в предвыборный период и во время голосования.

Официальный представитель МИД РФ указала, что по итогам подсчета голосов можно сделать вывод, что результаты голосования для властей Молдавии и их спонсоров неутешительны. По ее мнению, проект интеграции в ЕС не получил однозначной поддержки. Большинство граждан, которые проживают в республике, его отвергло. Незначительный перевес был обеспечен максимальной мобилизацией избирателей, проживающих в странах Западной Европы и Северной Америки, и ограничением возможностей голосования в России. То же относится к раскладу голосов, полученных действующей главой государства, считает дипломат.

«После обработки 42,5% протоколов идею вступления в ЕС поддерживало только 44,07% голосовавших, 55,93% были против. Когда был обработан 71,25% бюллетеней, разрыв сохранялся: "за" – 44,68%, "против" – 55,32%. Потом же он стремительно – и для многих в Молдавии необъяснимо – стал сокращаться и после обработки 99% протоколов итог составил "за" – 50,3%, "против" – 49,7%», – уточнила Захарова.

20 октября в Молдавии прошли выборы президента и конституционный референдум о европейской интеграции. По данным ЦИК страны, по состоянию на 16:30 мск обработано 99,77% бюллетеней. Согласно предварительной информации, на первом месте находится действующий президент Молдавии Майя Санду с 42,4% голосов, на втором – кандидат от оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ), экс-генпрокурор Александр Стояногло с 26,01% голосов. Второй тур президентских выборов пройдет 3 ноября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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