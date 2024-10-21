Захарова: избирательная кампания в Молдавии велась тоталитарными методами

Захарова: избирательная кампания в Молдавии велась тоталитарными методамиДипломат назвала «кульминацией» открытие в РФ двух участков, в то время как на Западе – около 200
Избирательная кампания на президентских выборах в Молдавии велась антидемократическими и тоталитарными методами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по итогам первого тура выборов президента и референдума в стране.
По ее словам, власти Молдавии не в состоянии конкурировать с политическими оппонентами, поэтому они задействовали административный ресурс, осуществляли репрессии против оппозиции и СМИ. Такая политика оправдывалась необходимостью противодействовать «деструктивному влиянию России». Кульминацией стало решение открыть в России, где проживает от 300 000 до 500 000 граждан Молдавии, лишь два участка для голосования, в то время как в США и Западной Европе их было организовано около 200.
Это происходило на фоне вмешательства Запада в электоральный процесс в Молдавии, отметила дипломат. Политики из стран ЕС во время визитов в Кишинев вели открытую агитацию в поддержку нынешних властей страны. Международные мониторинговые структуры и наблюдатели еще оценят голосование. В СМИ уже появились данные о нарушениях со стороны властей и фактах «подвоза» избирателей на участки в Западной Европе, подчеркнула Захарова. Даже наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ в промежуточном докладе не смогла обойти нелицеприятную ситуацию в предвыборный период и во время голосования.
Официальный представитель МИД РФ указала, что по итогам подсчета голосов можно сделать вывод, что результаты голосования для властей Молдавии и их спонсоров неутешительны. По ее мнению, проект интеграции в ЕС не получил однозначной поддержки. Большинство граждан, которые проживают в республике, его отвергло. Незначительный перевес был обеспечен максимальной мобилизацией избирателей, проживающих в странах Западной Европы и Северной Америки, и ограничением возможностей голосования в России. То же относится к раскладу голосов, полученных действующей главой государства, считает дипломат.
«После обработки 42,5% протоколов идею вступления в ЕС поддерживало только 44,07% голосовавших, 55,93% были против. Когда был обработан 71,25% бюллетеней, разрыв сохранялся: "за" – 44,68%, "против" – 55,32%. Потом же он стремительно – и для многих в Молдавии необъяснимо – стал сокращаться и после обработки 99% протоколов итог составил "за" – 50,3%, "против" – 49,7%», – уточнила Захарова.
20 октября в Молдавии прошли выборы президента и конституционный референдум о европейской интеграции. По данным ЦИК страны, по состоянию на 16:30 мск обработано 99,77% бюллетеней. Согласно предварительной информации, на первом месте находится действующий президент Молдавии Майя Санду с 42,4% голосов, на втором – кандидат от оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ), экс-генпрокурор Александр Стояногло с 26,01% голосов. Второй тур президентских выборов пройдет 3 ноября.