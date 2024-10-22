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Министр обороны Франции предложил обсудить размещение на Украине «неядерных сил»

Ведомости

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню призвал обсудить размещение на Украине «неядерных сил». Об этом он заявил в эфире телеканала TF1/LCI.

Говоря о «плане победы» президента Украины Владимира Зеленского, Лекорню подчеркнул, что это только «начало политического пути» и нужно задаться вопросом, что будет после.

«Представление о прекращении огня для Киева поднимает вопрос о неядерном сдерживании, позволяющем предотвратить новую российскую агрессию, и это вопрос, который нужно обсудить уже сейчас», – сказал министр (цитата по ТАСС).

16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил Верховной раде «план победы». Было озвучено пять пунктов, среди которых: приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление обороны страны, а также размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания». Данный план также был представлен западным партнерам Киева.

17 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский пытается формализовать присутствие НАТО на Украине, а «план победы» он связал с намерением США воевать против России до последнего украинца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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