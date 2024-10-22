Министр обороны Франции предложил обсудить размещение на Украине «неядерных сил»
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню призвал обсудить размещение на Украине «неядерных сил». Об этом он заявил в эфире телеканала TF1/LCI.
Говоря о «плане победы» президента Украины Владимира Зеленского, Лекорню подчеркнул, что это только «начало политического пути» и нужно задаться вопросом, что будет после.
«Представление о прекращении огня для Киева поднимает вопрос о неядерном сдерживании, позволяющем предотвратить новую российскую агрессию, и это вопрос, который нужно обсудить уже сейчас», – сказал министр (цитата по ТАСС).
16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил Верховной раде «план победы». Было озвучено пять пунктов, среди которых: приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление обороны страны, а также размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания». Данный план также был представлен западным партнерам Киева.
17 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский пытается формализовать присутствие НАТО на Украине, а «план победы» он связал с намерением США воевать против России до последнего украинца.