Попович: Белград и Москва обсуждают строительство новых железных дорог
«С РЖД у нас прекраснейшие отношения, они строили немало у нас и принесли новые технологии. Будет развитие нового современного диспетчерского центра в Сербии с РЖД. Разговариваем о строительстве новых железных дорог в Сербии», – сказал он.
Попович затронул и тему газа – по его словам, российский газ не имеет альтернативы. «Многие хотят навязать нам альтернативы газу, но мы получаем из России самый дешевый газ. Он не имеет альтернативы. Это гарантирует нам энергетическую безопасность. Зима может быть очень сложной, эта и последующая, а мы имеем гарантированные поставки газа», – отметил он.
13 августа министр экономического развития РФ Максим Решетников встретился с Поповичем в Москве, где они обсудили развитие отношений стран в области энергетики. Сербский министр заявил, что базис экономического развития Сербии основывается на «самой лучшей цене в Европе», по которой Россия поставляет стране газ: $400 за 1000 куб. м.
В интервью «Ведомостям» Попович назвал «Газпром нефть» крупнейшим налогоплательщиком Сербии, который «продолжает эффективно работать даже в сложных экономических условиях». Министр заверил, что Белград не будет вводить санкции против Москвы.