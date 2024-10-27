Попович: Белград и Москва обсуждают строительство новых железных дорог

Попович затронул и тему газа – по его словам, российский газ не имеет альтернативы. «Многие хотят навязать нам альтернативы газу, но мы получаем из России самый дешевый газ. Он не имеет альтернативы. Это гарантирует нам энергетическую безопасность. Зима может быть очень сложной, эта и последующая, а мы имеем гарантированные поставки газа», – отметил он.