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Попович: Белград и Москва обсуждают строительство новых железных дорог

Ведомости

Сербские власти и РЖД обсуждают строительство новых дорог в республике. Об этом заявил министр без портфеля Ненад Попович, курирующий вопросы международного экономического сотрудничества в правительстве Сербии, в интервью ТАСС.

«С РЖД у нас прекраснейшие отношения, они строили немало у нас и принесли новые технологии. Будет развитие нового современного диспетчерского центра в Сербии с РЖД. Разговариваем о строительстве новых железных дорог в Сербии», – сказал он.

Попович затронул и тему газа – по его словам, российский газ не имеет альтернативы. «Многие хотят навязать нам альтернативы газу, но мы получаем из России самый дешевый газ. Он не имеет альтернативы. Это гарантирует нам энергетическую безопасность. Зима может быть очень сложной, эта и последующая, а мы имеем гарантированные поставки газа», – отметил он.

13 августа министр экономического развития РФ Максим Решетников встретился с Поповичем в Москве, где они обсудили развитие отношений стран в области энергетики. Сербский министр заявил, что базис экономического развития Сербии основывается на «самой лучшей цене в Европе», по которой Россия поставляет стране газ: $400 за 1000 куб. м.

В интервью «Ведомостям» Попович назвал «Газпром нефть» крупнейшим налогоплательщиком Сербии, который «продолжает эффективно работать даже в сложных экономических условиях». Министр заверил, что Белград не будет вводить санкции против Москвы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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