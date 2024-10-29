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Посольство России в Чаде работает над скорейшим освобождением россиян

Ведомости

Посольство России в Чаде рассчитывает на скорейшее освобождение задержанных в стране россиян и гражданина Белоруссии и работает над этим. Об этом рассказала ТАСС пресс-атташе диппредставительства РФ в Нджамене Юлия Гнездилова.

«Рассчитываем на скорейшее освобождение задержанных. Активно работаем в этом направлении», – уточнила Гнездилова.

По ее словам, российские дипломаты провели встречу с представителями властей. Их заверили, что самочувствие у задержанных граждан нормальное, они получают хорошее питание и обеспечены необходимым медицинским надзором.

Граждане России и Белоруссии были задержаны в Нджамене 19 и 21 сентября. 22 сентября «РИА Новости» сообщило, что в Чаде были задержаны социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан. По данным МИД России, среди задержанных также числятся россиянин Царев Е. И. и гражданин Белоруссии Денисевич А. А.

23 сентября МИД сообщил, что российская сторона поддерживает контакт с властями Чада для освобождения россиян и гражданина Белоруссии. Это не первое задержание Шугалея и Суэйфана за рубежом. В 2019 г. они были заключены в тюрьму в Ливии якобы за попытку повлиять на выборы в стране. В декабре 2020 г. российское внешнеполитическое ведомство сообщило об их освобождении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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