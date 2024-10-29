Посольство России в Чаде работает над скорейшим освобождением россиян

23 сентября МИД сообщил, что российская сторона поддерживает контакт с властями Чада для освобождения россиян и гражданина Белоруссии. Это не первое задержание Шугалея и Суэйфана за рубежом. В 2019 г. они были заключены в тюрьму в Ливии якобы за попытку повлиять на выборы в стране. В декабре 2020 г. российское внешнеполитическое ведомство сообщило об их освобождении.