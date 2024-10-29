Посольство России в Чаде работает над скорейшим освобождением россиян
Посольство России в Чаде рассчитывает на скорейшее освобождение задержанных в стране россиян и гражданина Белоруссии и работает над этим. Об этом рассказала ТАСС пресс-атташе диппредставительства РФ в Нджамене Юлия Гнездилова.
«Рассчитываем на скорейшее освобождение задержанных. Активно работаем в этом направлении», – уточнила Гнездилова.
По ее словам, российские дипломаты провели встречу с представителями властей. Их заверили, что самочувствие у задержанных граждан нормальное, они получают хорошее питание и обеспечены необходимым медицинским надзором.
Граждане России и Белоруссии были задержаны в Нджамене 19 и 21 сентября. 22 сентября «РИА Новости» сообщило, что в Чаде были задержаны социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан. По данным МИД России, среди задержанных также числятся россиянин Царев Е. И. и гражданин Белоруссии Денисевич А. А.
23 сентября МИД сообщил, что российская сторона поддерживает контакт с властями Чада для освобождения россиян и гражданина Белоруссии. Это не первое задержание Шугалея и Суэйфана за рубежом. В 2019 г. они были заключены в тюрьму в Ливии якобы за попытку повлиять на выборы в стране. В декабре 2020 г. российское внешнеполитическое ведомство сообщило об их освобождении.