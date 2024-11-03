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МИД Турции призвал урегулировать конфликт на Украине с учетом ее целостности

Ведомости

Справедливого урегулирования конфликта на Украине необходимо достичь при условии сохранения территориальной целостности страны, заявил в интервью газете Hürriyet министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Он отметил, что поиск точек соприкосновения между Россией и Украиной продолжается и ни одна из сторон «не хочет оказаться проигравшей в этом процессе». Турция находится в особых отношениях и с Киевом, и с Москвой и готова выслушать обе стороны конфликта, добавил Фидан.

«Но друг говорит только правду, именно так мы и поступаем. Справедливое разрешение должно быть найдено в рамках территориальной целостности Украины», – сказал министр.

В конце октября канцлер Германии Олаф Шольц и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступили за продолжение поставок европейского оружия, в частности истребителей Eurofighter, в Турцию. Соответствующее заявление они сделали 19 октября по итогам переговоров в резиденции Долмабахче в Стамбуле. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани 24 октября заявил, что Эрдоган предложил ему обсудить предложения по мирным переговорам. Турецкий президент также говорил, что обсудил с Путиным обмен пленными между Москвой и Киевом, возможность возобновления зерновой сделки, а также вопросы разминирования в Черном море.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Hurriyet на этом фоне заявил, что Турция продолжает поставлять оружие ВСУ, при этом заявляет о готовности оказывать посреднические услуги, что не может не вызывать удивления. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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