МИД Турции призвал урегулировать конфликт на Украине с учетом ее целостности
Справедливого урегулирования конфликта на Украине необходимо достичь при условии сохранения территориальной целостности страны, заявил в интервью газете Hürriyet министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Он отметил, что поиск точек соприкосновения между Россией и Украиной продолжается и ни одна из сторон «не хочет оказаться проигравшей в этом процессе». Турция находится в особых отношениях и с Киевом, и с Москвой и готова выслушать обе стороны конфликта, добавил Фидан.
«Но друг говорит только правду, именно так мы и поступаем. Справедливое разрешение должно быть найдено в рамках территориальной целостности Украины», – сказал министр.
В конце октября канцлер Германии Олаф Шольц и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступили за продолжение поставок европейского оружия, в частности истребителей Eurofighter, в Турцию. Соответствующее заявление они сделали 19 октября по итогам переговоров в резиденции Долмабахче в Стамбуле. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани 24 октября заявил, что Эрдоган предложил ему обсудить предложения по мирным переговорам. Турецкий президент также говорил, что обсудил с Путиным обмен пленными между Москвой и Киевом, возможность возобновления зерновой сделки, а также вопросы разминирования в Черном море.
Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Hurriyet на этом фоне заявил, что Турция продолжает поставлять оружие ВСУ, при этом заявляет о готовности оказывать посреднические услуги, что не может не вызывать удивления.