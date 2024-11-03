МИД Турции призвал урегулировать конфликт на Украине с учетом ее целостности

В конце октября канцлер Германии Олаф Шольц и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступили за продолжение поставок европейского оружия, в частности истребителей Eurofighter, в Турцию. Соответствующее заявление они сделали 19 октября по итогам переговоров в резиденции Долмабахче в Стамбуле. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани 24 октября заявил, что Эрдоган предложил ему обсудить предложения по мирным переговорам. Турецкий президент также говорил, что обсудил с Путиным обмен пленными между Москвой и Киевом, возможность возобновления зерновой сделки, а также вопросы разминирования в Черном море.