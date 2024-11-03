Путин в День народного единства возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому

День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Праздник был учрежден в 2004 г. и впервые отмечался в 2005 г. Дата Дня народного единства приурочена к событиям 1612 г., когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.