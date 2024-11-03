Путин в День народного единства возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Президент России Владимир Путин в День народного единства возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Об этом сообщили в Кремле.
«Президент возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. В церемонии примут участие представители религиозных конфессий, общественных и молодежных организаций», – говорится в сообщении.
День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Праздник был учрежден в 2004 г. и впервые отмечался в 2005 г. Дата Дня народного единства приурочена к событиям 1612 г., когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
Решение о праздновании Дня народного единства было предложено на заседании Межрелигиозного совета России. Тогда лидеры основных конфессий страны предложили свой способ единения народа перед лицом терроризма после теракта в Беслане. Праздник стал заменой Дню примирения и согласия 7 ноября, который, в свою очередь, являлся заменой Дня Великой Октябрьской социалистической революции.