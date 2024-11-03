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Путин в День народного единства возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Ведомости

Президент России Владимир Путин в День народного единства возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Об этом сообщили в Кремле.

«Президент возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. В церемонии примут участие представители религиозных конфессий, общественных и молодежных организаций», – говорится в сообщении.

День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Праздник был учрежден в 2004 г. и впервые отмечался в 2005 г. Дата Дня народного единства приурочена к событиям 1612 г., когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Решение о праздновании Дня народного единства было предложено на заседании Межрелигиозного совета России. Тогда лидеры основных конфессий страны предложили свой способ единения народа перед лицом терроризма после теракта в Беслане. Праздник стал заменой Дню примирения и согласия 7 ноября, который, в свою очередь, являлся заменой Дня Великой Октябрьской социалистической революции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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