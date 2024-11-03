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Явка на президентских выборах в Молдавии превысила 40%

Во второй тур вышли действующий президент Санду и экс-генпрокурор Стояногло
Ведомости

Явка на втором туре президентских выборов в Молдавии превысила 40%, следует из данных центризбиркома республики.

На 16:20 мск явка на выборах составляла 40,5% (1,2 млн человек).

Больше всего проголосовали среди женщин – 54,3%. Доля проголосовавших мужчин составляет 45,6%. В возрастной категории больше всего проголосовавших граждан в возрасте от 56 до 65 лет (21,4%, 257 000 человек), меньше всего – среди молодежи от 18 до 25 лет и людей от 76 лет (7,05%, 85 000 человек и 4,5%, 54 000 человек соответственно)

3 ноября в Молдавии стартовал второй тур президентских выборов. Граждане выбирают главу государства на ближайшие четыре года между действующим президентом Майей Санду и бывшим генпрокурором республики Александром Стояногло. 

Для голосования открылись более 2200 избирательных участков, из них 231 работает за рубежом. ЦИК Молдавии в ходе второго тура назвал молдавских избирателей в России самыми активными за рубежом. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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