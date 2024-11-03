Явка на президентских выборах в Молдавии превысила 40%Во второй тур вышли действующий президент Санду и экс-генпрокурор Стояногло
Явка на втором туре президентских выборов в Молдавии превысила 40%, следует из данных центризбиркома республики.
На 16:20 мск явка на выборах составляла 40,5% (1,2 млн человек).
Больше всего проголосовали среди женщин – 54,3%. Доля проголосовавших мужчин составляет 45,6%. В возрастной категории больше всего проголосовавших граждан в возрасте от 56 до 65 лет (21,4%, 257 000 человек), меньше всего – среди молодежи от 18 до 25 лет и людей от 76 лет (7,05%, 85 000 человек и 4,5%, 54 000 человек соответственно)
3 ноября в Молдавии стартовал второй тур президентских выборов. Граждане выбирают главу государства на ближайшие четыре года между действующим президентом Майей Санду и бывшим генпрокурором республики Александром Стояногло.
Для голосования открылись более 2200 избирательных участков, из них 231 работает за рубежом. ЦИК Молдавии в ходе второго тура назвал молдавских избирателей в России самыми активными за рубежом.