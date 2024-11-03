Явка на президентских выборах в Молдавии превысила 40%

Больше всего проголосовали среди женщин – 54,3%. Доля проголосовавших мужчин составляет 45,6%. В возрастной категории больше всего проголосовавших граждан в возрасте от 56 до 65 лет (21,4%, 257 000 человек), меньше всего – среди молодежи от 18 до 25 лет и людей от 76 лет (7,05%, 85 000 человек и 4,5%, 54 000 человек соответственно)