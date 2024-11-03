ЦИК Молдавии сообщил о кибератаке на систему регистрации избирателей
Система регистрации избирателей в день выборов президента Молдавии подвергалась кибератаке, сообщила председатель Центризбиркома республики Анжела Караман.
«Служба информационных технологий и кибербезопасности проинформировала ЦИК о нескольких DDoS-инцидентах кибербезопасности, которые временно повлияли на доступность информационных ресурсов и регистрацию избирателей», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
3 ноября в Молдавии проходит второй тур президентских выборов. Оппонентами на выборах являются действующий президент Майя Санду и бывший генпрокурор республики Александр Стояногло. По состоянию на 18:09 мск явка на выборах составила 47,5%.
В первом туре, прошедшем 20 октября, Санду получила 656 000 голосов (42,49%), Стояногло – 401 000 голосов (25,95%). Санду занимает пост президента с 2020 г., политик основала партию «Действие и солидарность» (PAS). Она поддерживает евроинтеграцию, при ней в 2022 г. Молдавия получила статус кандидата в члены ЕС.
Стояногло («Партия социалистов Республики Молдовы») ранее занимал должность генерального прокурора. Он был назначен на этот пост предшественником Санду – Игорем Додоном. Действующий президент уволила Стояногло за неудовлетворительную работу. Он является сторонником нейтралитета Молдавии и считает Россию «партнером по развитию».