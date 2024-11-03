ЦИК Молдавии сообщил о кибератаке на систему регистрации избирателей

В первом туре, прошедшем 20 октября, Санду получила 656 000 голосов (42,49%), Стояногло – 401 000 голосов (25,95%). Санду занимает пост президента с 2020 г., политик основала партию «Действие и солидарность» (PAS). Она поддерживает евроинтеграцию, при ней в 2022 г. Молдавия получила статус кандидата в члены ЕС.