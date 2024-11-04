Гражданская гвардия Испании начала расследование из-за инцидента с королем
Гражданская гвардия Испании начала расследование в связи с инцидентом, произошедшим с королем Филиппом VI и председателем правительства Педро Санчесом. Об этом сообщил министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка в интервью телеканалу TVE.
Марласка подтвердил, что Санчеса избили и что он ушел из зоны подтопления по решению своей службы безопасности. По его словам, «агрессивные маргиналы» были организованы, и в «ближайшие часы или дни» станет известно о прогрессе в расследовании дела.
«Мы позволим расследованию идти своим ходом и будем опираться на объективные данные», – сказал министр внутренних дел.
3 ноября королевскую свиту и премьер-министра Санчеса забросали грязью в регионе Валенсия при осмотре пострадавшей от наводнения территории.
В конце октября на юго-востоке Испании прошли сильные ливни, приведшие к мощным наводнениям в ряде регионов страны. Всего количество смертей от наводнения после начавшихся 29 октября ливней, по последним данным, достигло 217 человек.