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Гражданская гвардия Испании начала расследование из-за инцидента с королем

Ведомости

Гражданская гвардия Испании начала расследование в связи с инцидентом, произошедшим с королем Филиппом VI и председателем правительства Педро Санчесом. Об этом сообщил министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка в интервью телеканалу TVE.

Марласка подтвердил, что Санчеса избили и что он ушел из зоны подтопления по решению своей службы безопасности. По его словам, «агрессивные маргиналы» были организованы, и в «ближайшие часы или дни» станет известно о прогрессе в расследовании дела.

«Мы позволим расследованию идти своим ходом и будем опираться на объективные данные», – сказал министр внутренних дел.

3 ноября королевскую свиту и премьер-министра Санчеса забросали грязью в регионе Валенсия при осмотре пострадавшей от наводнения территории.

В конце октября на юго-востоке Испании прошли сильные ливни, приведшие к мощным наводнениям в ряде регионов страны. Всего количество смертей от наводнения после начавшихся 29 октября ливней, по последним данным, достигло 217 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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