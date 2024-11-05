Посольство РФ в США отвергло обвинения во вмешательстве в молдавские выборы

В ведомстве обратили внимание на то, что американская администрация намеренно не комментирует «колоссальное давление на молдавские СМИ, осмелившиеся перечить западным кураторам». Речь идет также о замалчивании США свидетельств нарушений и подтасовок на выборах, об американских санкциях в отношении молдавской оппозиции, об эксклюзивных условиях для участия в голосовании молдавской диаспоры в странах Европы и Северной Америки.