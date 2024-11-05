Посольство РФ в США отвергло обвинения во вмешательстве в молдавские выборы
Посольство США в России отвергло обвинения с американской стороны в якобы вмешательстве РФ в выборы в Молдавии, назвав заявления американских властей попыткой снять ответственность с себя и своих сателлитов за многолетнее раскачивание ситуации в республике. Заявление опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.
В ведомстве обратили внимание на то, что американская администрация намеренно не комментирует «колоссальное давление на молдавские СМИ, осмелившиеся перечить западным кураторам». Речь идет также о замалчивании США свидетельств нарушений и подтасовок на выборах, об американских санкциях в отношении молдавской оппозиции, об эксклюзивных условиях для участия в голосовании молдавской диаспоры в странах Европы и Северной Америки.
«В очередной раз риторика Вашингтона демонстрирует желание переложить проблемы с больной головы на здоровую. Ангажированные оценки Соединенных Штатов в отношении электоральных процессов за рубежом свидетельствуют лишь о двойных стандартах и пренебрежительном отношении к провозглашаемым здесь "демократическим ценностям"», – говорится в заявлении посольства.
4 ноября президент США Джо Байден в опубликованном на сайте Белого дома поздравлении Санду с переизбранием заявил, что Россия «в течение нескольких месяцев пыталась подорвать демократические институты и избирательные процессы Молдавии», но «потерпела неудачу». По его словам, молдавский народ «воспользовался своим демократическим правом выбирать свое будущее и выбрал путь, соответствующий Европе и демократиям во всем мире».
Действующая глава Молдавии Майя Санду одержала победу на президентских выборах, второй тур которых состоялся 3 ноября. Ее оппонент от Партии социалистов Молдавии Александр Стояногло занял второе место с небольшим отрывом. Социалисты не признали выборы и заявили, что не считают Санду легитимным президентом. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, президентские выборы в Молдавии сопровождались репрессиями в отношении оппозиции и независимых СМИ, вмешательством стран Запада и применением административного ресурса со стороны действующих властей.