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Посольство РФ в США отвергло обвинения во вмешательстве в молдавские выборы

Ведомости

Посольство США в России отвергло обвинения с американской стороны в якобы вмешательстве РФ в выборы в Молдавии, назвав заявления американских властей попыткой снять ответственность с себя и своих сателлитов за многолетнее раскачивание ситуации в республике. Заявление опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.

В ведомстве обратили внимание на то, что американская администрация намеренно не комментирует «колоссальное давление на молдавские СМИ, осмелившиеся перечить западным кураторам». Речь идет также о замалчивании США свидетельств нарушений и подтасовок на выборах, об американских санкциях в отношении молдавской оппозиции, об эксклюзивных условиях для участия в голосовании молдавской диаспоры в странах Европы и Северной Америки.

«В очередной раз риторика Вашингтона демонстрирует желание переложить проблемы с больной головы на здоровую. Ангажированные оценки Соединенных Штатов в отношении электоральных процессов за рубежом свидетельствуют лишь о двойных стандартах и пренебрежительном отношении к провозглашаемым здесь "демократическим ценностям"», – говорится в заявлении посольства.

4 ноября президент США Джо Байден в опубликованном на сайте Белого дома поздравлении Санду с переизбранием заявил, что Россия «в течение нескольких месяцев пыталась подорвать демократические институты и избирательные процессы Молдавии», но «потерпела неудачу». По его словам, молдавский народ «воспользовался своим демократическим правом выбирать свое будущее и выбрал путь, соответствующий Европе и демократиям во всем мире».

Действующая глава Молдавии Майя Санду одержала победу на президентских выборах, второй тур которых состоялся 3 ноября. Ее оппонент от Партии социалистов Молдавии Александр Стояногло занял второе место с небольшим отрывом. Социалисты не признали выборы и заявили, что не считают Санду легитимным президентом. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, президентские выборы в Молдавии сопровождались репрессиями в отношении оппозиции и независимых СМИ, вмешательством стран Запада и применением административного ресурса со стороны действующих властей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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