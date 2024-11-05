В Кремле отказались преждевременно комментировать выборы в США

Выборы президента США проходят 5 ноября. В них участвуют действующий вице-президент Камала Харрис и экс-президент США Дональд Трамп. На выборах досрочно проголосовали более 78 млн человек. Всего зарегистрировано 168 млн избирателей. Наиболее активные штаты – Техас (8,9 млн голосов), Флорида (8,1 млн), Калифорния (7,6 млн), Северная Каролина (4,4 млн) и Джорджия (4 млн).