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Минобороны РФ: на Украине пропали 68 источников ионизирующего излучения

Ведомости

На Украине стало известно об утрате 68 источников ионизирующего излучения. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Кириллов ссылается на доклад секретаря Совета национальной безопасности Украины премьер-министру Денису Шмыгалю. По его словам, в нем сообщается об утрате 68 источников ионизирующего излучения, в том числе высокоактивных, которые находились в Институте метрологии в Липцах Харьковской области.

Кириллов также обратил внимание, что в докладе отмечено, что «утрата контроля за источниками ионизирующего излучения классифицируется как радиационная авария».

Кириллов также сообщил, что на Украине в основном используется и хранится ядерное топливо российского производства, так что Киев способен пойти на соответствующую провокацию. До проведения спецоперации в США заявляли, что радиологическое оружие не относится к оружию массового поражения, напомнил Кириллов. При этом в 2023 г., когда Минобороны РФ впервые выразило опасения о создании Украиной «грязной бомбы», позиция Вашингтона изменилась. По инициативе США была внесена и принята Генеральной Ассамблеей ООН резолюция, которая осуждает применение радиологического оружия, сказал генерал-лейтенант.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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