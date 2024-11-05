Минобороны РФ: на Украине пропали 68 источников ионизирующего излучения

Кириллов также сообщил, что на Украине в основном используется и хранится ядерное топливо российского производства, так что Киев способен пойти на соответствующую провокацию. До проведения спецоперации в США заявляли, что радиологическое оружие не относится к оружию массового поражения, напомнил Кириллов. При этом в 2023 г., когда Минобороны РФ впервые выразило опасения о создании Украиной «грязной бомбы», позиция Вашингтона изменилась. По инициативе США была внесена и принята Генеральной Ассамблеей ООН резолюция, которая осуждает применение радиологического оружия, сказал генерал-лейтенант.