Минобороны РФ: на Украине пропали 68 источников ионизирующего излучения
На Украине стало известно об утрате 68 источников ионизирующего излучения. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Кириллов ссылается на доклад секретаря Совета национальной безопасности Украины премьер-министру Денису Шмыгалю. По его словам, в нем сообщается об утрате 68 источников ионизирующего излучения, в том числе высокоактивных, которые находились в Институте метрологии в Липцах Харьковской области.
Кириллов также обратил внимание, что в докладе отмечено, что «утрата контроля за источниками ионизирующего излучения классифицируется как радиационная авария».
Кириллов также сообщил, что на Украине в основном используется и хранится ядерное топливо российского производства, так что Киев способен пойти на соответствующую провокацию. До проведения спецоперации в США заявляли, что радиологическое оружие не относится к оружию массового поражения, напомнил Кириллов. При этом в 2023 г., когда Минобороны РФ впервые выразило опасения о создании Украиной «грязной бомбы», позиция Вашингтона изменилась. По инициативе США была внесена и принята Генеральной Ассамблеей ООН резолюция, которая осуждает применение радиологического оружия, сказал генерал-лейтенант.