Лукашенко помиловал 31 осужденного за экстремизм
Президент Белорусии Александр Лукашенко помиловал 31 человека, осужденного за экстремизм. Об этом сообщили на сайте белорусского лидера.
Решение о помиловании принято в отношении двух женщин и 29 мужчин. По сообщению пресс-службы, 17 имеют хронические заболевания, трое являются инвалидами, дети есть у 27 осужденных, из них семеро – многодетные родители.
«Осужденные освобождены от основного наказания без снятия судимости. Министерство внутренних дел обеспечит контроль за их правопослушным поведением», – говорится в сообщении.
В этом году президент республики помиловал свыше 100 человек, осужденных по экстремистским статьям. Первый указ о помиловании 30 осужденных был подписан 16 августа, второй, о помиловании 30 человек, – 4 сентября, третий (о помиловании 37 человек) – 16 сентября.
В 2020 г. в Белоруссии прошли массовые протесты после объявления результатов выборов президента республики. Согласно официальным данным, Лукашенко набрал на выборах 80,08% голосов избирателей, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, чей муж до выборов был осужден и отправлен в тюрьму, – около 10%. Несколько дней люди выходили на улицу с требованием пересмотра предварительных результатов голосования. Тогда силовики задержали около 13 500 человек, пострадали более 1000 человек, сообщалось о погибших.
23 октября Лукашенко в интервью журналисту «Би-би-си» Стивену Розенбергу допустил рассмотрение ходатайства о помиловании активистки Марии Колесниковой. Она являлась одним из лидеров протестов против президента Лукашенко, в 2020 г. была представителем объединенного штаба Тихановской. 6 сентября 2021 г. суд в Минске приговорил Колесникову к 11 годам лишения свободы.