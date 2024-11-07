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Лукашенко помиловал 31 осужденного за экстремизм

Ведомости

Президент Белорусии Александр Лукашенко помиловал 31 человека, осужденного за экстремизм. Об этом сообщили на сайте белорусского лидера.

Решение о помиловании принято в отношении двух женщин и 29 мужчин. По сообщению пресс-службы, 17 имеют хронические заболевания, трое являются инвалидами, дети есть у 27 осужденных, из них семеро – многодетные родители.

«Осужденные освобождены от основного наказания без снятия судимости. Министерство внутренних дел обеспечит контроль за их правопослушным поведением», – говорится в сообщении.

В этом году президент республики помиловал свыше 100 человек, осужденных по экстремистским статьям. Первый указ о помиловании 30 осужденных был подписан 16 августа, второй, о помиловании 30 человек, – 4 сентября, третий (о помиловании 37 человек) – 16 сентября.

В 2020 г. в Белоруссии прошли массовые протесты после объявления результатов выборов президента республики. Согласно официальным данным, Лукашенко набрал на выборах 80,08% голосов избирателей, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, чей муж до выборов был осужден и отправлен в тюрьму, – около 10%. Несколько дней люди выходили на улицу с требованием пересмотра предварительных результатов голосования. Тогда силовики задержали около 13 500 человек, пострадали более 1000 человек, сообщалось о погибших.

23 октября Лукашенко в интервью журналисту «Би-би-си» Стивену Розенбергу допустил рассмотрение ходатайства о помиловании активистки Марии Колесниковой. Она являлась одним из лидеров протестов против президента Лукашенко, в 2020 г. была представителем объединенного штаба Тихановской. 6 сентября 2021 г. суд в Минске приговорил Колесникову к 11 годам лишения свободы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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