Министр энергетики Молдавии обсудит с «Газпромом» поставки газа в Приднестровье

Он добавил, что направил компании соответствующее письмо, но ответа не последовало. В начале ноября были тендеры на резервирование мощностей по прокачке через трансбалканский газопровод из Турции до Молдавии, но необходимые объемы не зарезервировали. То есть у «Газпрома» сейчас нет зарезервированной мощности по альтернативному маршруту, пояснил министр. Ситуация прояснится в декабре после аукционов по резервированию мощностей на январь. Парликов подчеркнул, что у «Газпрома» по-прежнему остаются контрактные обязательства на поставку газа в Молдавию.