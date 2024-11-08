Министр энергетики Молдавии обсудит с «Газпромом» поставки газа в Приднестровье
Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов планирует обсудить с «Газпромом» вопрос поставки газа в Приднестровье после прекращения транзита через Украину. Об этом он заявил в интервью молдавскому телеканалу Rlive.
«Это я хочу обсудить с "Газпромом" заранее», – уточнил Парликов.
Он добавил, что направил компании соответствующее письмо, но ответа не последовало. В начале ноября были тендеры на резервирование мощностей по прокачке через трансбалканский газопровод из Турции до Молдавии, но необходимые объемы не зарезервировали. То есть у «Газпрома» сейчас нет зарезервированной мощности по альтернативному маршруту, пояснил министр. Ситуация прояснится в декабре после аукционов по резервированию мощностей на январь. Парликов подчеркнул, что у «Газпрома» по-прежнему остаются контрактные обязательства на поставку газа в Молдавию.
9 сентября Парликов сообщил, что молдавские власти направили в «Газпром» запрос о возможности использования альтернативного маршрута поставок газа из-за нестабильности транзита через Украину. Министр указал, что его беспокоит ситуация со станцией в Судже Курской области, куда в начале августа вторглись украинские военные.
Парликов уточнил, что рассматривается вопрос транзита газа через Турцию. При этом транспортировка российского газа через Турцию удлинит маршрут и увеличит стоимость доставки, что скажется на конечном тарифе для населения.
В конце августа советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что с 1 января 2025 г. Киев остановит транзит российской нефти и газа в Евросоюз, но готов осуществлять поставки энергоресурсов из других стран через территорию России. На транзит через Украину приходится примерно половина экспорта «Газпрома» в Европу. В 2023 г. по этому маршруту было поставлено 14,6 млрд куб. м.