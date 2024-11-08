Авиакомпания El Al выполнит бесплатные эвакуационные рейсы из Амстердама
Израильская авиакомпания El Al будет выполнять бесплатные эвакуационные рейсы из Амстердама в Тель-Авив после нападения на футбольных болельщиков из Израиля в городе. Об этом сообщается на странице авиаперевозчика в Facebook
На рейсы необходимо зарегистрироваться через горячую линию службы поддержки клиентов авиакомпании. Для тех, у кого есть билеты на обратный перелет в Израиль на ближайшее время, перелет будет бесплатным. Первый рейс El Al вылетит из Амстердама в Тель-Авив 8 ноября в 14:00 по местному времени (16:00 мск). Подробности о дальнейших рейсах будут представлены позднее. Авиакомпания также выразила готовность проводить спасательные рейсы в субботу, несмотря на еврейский праздник шаббат.
Израильские болельщики, прибывшие в Амстердам на матч между футбольными клубами «Маккаби Тель-Авив» и «Аякс», подверглись нападению в нескольких точках города. На видео, опубликованных в социальных сетях, показаны десятки бунтовщиков, часть из которых в масках и с палестинскими флагами пинали и избивали фанатов из Израиля. Люди в масках также пытались проникнуть в отели. Около 30 человек были арестованы, а местные власти сообщили о десятках раненых.
В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили, что он приказал «незамедлительно направить два спасательных самолета для оказания помощи» израильским гражданам. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после нападений объявила, что направит в Нидерланды спасательную миссию, которая будет включать в себя медицинские и спасательные команды. Позднее в армии сообщили, что по указанию политического руководства делегация ЦАХАЛ не полетит в Амстердам.