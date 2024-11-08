Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Авиакомпания El Al выполнит бесплатные эвакуационные рейсы из Амстердама

Ведомости

Израильская авиакомпания El Al будет выполнять бесплатные эвакуационные рейсы из Амстердама в Тель-Авив после нападения на футбольных болельщиков из Израиля в городе. Об этом сообщается на странице авиаперевозчика в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

На рейсы необходимо зарегистрироваться через горячую линию службы поддержки клиентов авиакомпании. Для тех, у кого есть билеты на обратный перелет в Израиль на ближайшее время, перелет будет бесплатным. Первый рейс El Al вылетит из Амстердама в Тель-Авив 8 ноября в 14:00 по местному времени (16:00 мск). Подробности о дальнейших рейсах будут представлены позднее. Авиакомпания также выразила готовность проводить спасательные рейсы в субботу, несмотря на еврейский праздник шаббат.

Израильские болельщики, прибывшие в Амстердам на матч между футбольными клубами «Маккаби Тель-Авив» и «Аякс», подверглись нападению в нескольких точках города. На видео, опубликованных в социальных сетях, показаны десятки бунтовщиков, часть из которых в масках и с палестинскими флагами пинали и избивали фанатов из Израиля. Люди в масках также пытались проникнуть в отели. Около 30 человек были арестованы, а местные власти сообщили о десятках раненых.

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили, что он приказал «незамедлительно направить два спасательных самолета для оказания помощи» израильским гражданам. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после нападений объявила, что направит в Нидерланды спасательную миссию, которая будет включать в себя медицинские и спасательные команды. Позднее в армии сообщили, что по указанию политического руководства делегация ЦАХАЛ не полетит в Амстердам.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных