Авиакомпания El Al выполнит бесплатные эвакуационные рейсы из Амстердама

На рейсы необходимо зарегистрироваться через горячую линию службы поддержки клиентов авиакомпании. Для тех, у кого есть билеты на обратный перелет в Израиль на ближайшее время, перелет будет бесплатным. Первый рейс El Al вылетит из Амстердама в Тель-Авив 8 ноября в 14:00 по местному времени (16:00 мск). Подробности о дальнейших рейсах будут представлены позднее. Авиакомпания также выразила готовность проводить спасательные рейсы в субботу, несмотря на еврейский праздник шаббат.