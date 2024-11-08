Макрон осудил нападение на израильских болельщиков в Амстердаме
Президент Франции Эммануэль Макрон осудил нападение на израильских болельщиков в Амстердаме и выразил поддержку пострадавшим. Об этом он заявил в соцсети X.
«Насилие в отношении израильских граждан в Амстердаме напоминает самые позорные часы в истории. Я решительно осуждаю его и выражаю свою поддержку пострадавшим», – подчеркнул Макрон.
Он добавил, что Франция продолжит неустанно бороться с антисемитизмом.
Израильские болельщики, прибывшие в Амстердам на матч между футбольными клубами «Маккаби Тель-Авив» и «Аякс», подверглись нападению в нескольких точках города. На видео, распространенных в социальных сетях, показаны десятки бунтовщиков, некоторые из которых в масках и с палестинскими флагами пинали и избивали фанатов из Израиля. Около 30 человек были арестованы, а местные власти сообщили о десятках раненых.
В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что он приказал «незамедлительно направить два спасательных самолета для оказания помощи» израильским гражданам. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после нападений объявила, что направит в Нидерланды спасательную миссию. Позднее в армии сообщили, что по указанию политического руководства делегация ЦАХАЛ не полетит в Амстердам. Израильская авиакомпания El Al объявила, что будет выполнять бесплатные эвакуационные рейсы из Амстердама в Тель-Авив.