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Макрон осудил нападение на израильских болельщиков в Амстердаме

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил нападение на израильских болельщиков в Амстердаме и выразил поддержку пострадавшим. Об этом он заявил в соцсети X.

«Насилие в отношении израильских граждан в Амстердаме напоминает самые позорные часы в истории. Я решительно осуждаю его и выражаю свою поддержку пострадавшим», – подчеркнул Макрон.

Он добавил, что Франция продолжит неустанно бороться с антисемитизмом.

Израильские болельщики, прибывшие в Амстердам на матч между футбольными клубами «Маккаби Тель-Авив» и «Аякс», подверглись нападению в нескольких точках города. На видео, распространенных в социальных сетях, показаны десятки бунтовщиков, некоторые из которых в масках и с палестинскими флагами пинали и избивали фанатов из Израиля. Около 30 человек были арестованы, а местные власти сообщили о десятках раненых.

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что он приказал «незамедлительно направить два спасательных самолета для оказания помощи» израильским гражданам. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после нападений объявила, что направит в Нидерланды спасательную миссию. Позднее в армии сообщили, что по указанию политического руководства делегация ЦАХАЛ не полетит в Амстердам. Израильская авиакомпания El Al объявила, что будет выполнять бесплатные эвакуационные рейсы из Амстердама в Тель-Авив.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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