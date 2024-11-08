Макрон осудил нападение на израильских болельщиков в Амстердаме

Израильские болельщики, прибывшие в Амстердам на матч между футбольными клубами «Маккаби Тель-Авив» и «Аякс», подверглись нападению в нескольких точках города. На видео, распространенных в социальных сетях, показаны десятки бунтовщиков, некоторые из которых в масках и с палестинскими флагами пинали и избивали фанатов из Израиля. Около 30 человек были арестованы, а местные власти сообщили о десятках раненых.