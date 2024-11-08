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Нетаньяху сравнил нападения на евреев в Амстердаме с «хрустальной ночью»

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сравнил нападения на евреев в столице Нидерландов Амстердаме с событиями «хрустальной ночи», произошедшей в Германии в 1938 г. Об этом пишет The Times of Israel.

«Завтра будет 86 лет, как произошли события "хрустальной ночи", когда евреев на европейской земле преследовали за то, что они были евреями. Теперь это повторилось», – сказал Нетаньяху во время приземления первого самолета с болельщиками футбольного клуба «Маккаби Тель-Авив», пострадавшими от нападений. Он напомнил, что погромы нацистов в Германии привели к убийству 6 млн евреев.

Некоторые болельщики заявили, что подверглись нападениям задолго до «широкомасштабной и, по-видимому, организованной атаки в Амстердаме».

7 ноября вечером израильские болельщики, прибывшие в Амстердам на матч между футбольными клубами «Маккаби Тель-Авив» и «Аякс», подверглись нападению в нескольких точках города.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после нападений на болельщиков хотела направить спасательную миссию в Нидерланды, но позже от этого плана отказались. Вместо этого израильская авиакомпания El Al будет выполнять бесплатные эвакуационные рейсы из Амстердама в Тель-Авив.

Нападение на евреев осудили французский президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Нидерландов Дик Схоф.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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