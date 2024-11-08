Нетаньяху сравнил нападения на евреев в Амстердаме с «хрустальной ночью»

«Завтра будет 86 лет, как произошли события "хрустальной ночи", когда евреев на европейской земле преследовали за то, что они были евреями. Теперь это повторилось», – сказал Нетаньяху во время приземления первого самолета с болельщиками футбольного клуба «Маккаби Тель-Авив», пострадавшими от нападений. Он напомнил, что погромы нацистов в Германии привели к убийству 6 млн евреев.