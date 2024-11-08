Посольство РФ в Нидерландах призвало россиян отказаться от поездок в Амстердам
Посольство России в Нидерландах рекомендовало гражданам РФ не посещать Амстердам в ближайшие дни в связи с беспорядками, произошедшими 7 ноября. Сообщение опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.
Россиян, которые уже находятся в Амстердаме, попросили быть осторожными.
Вечером 7 ноября на израильских болельщиков, прибывших в Амстердам на матч между футбольными клубами «Маккаби Тель-Авив» и «Аякс», было совершено нападение в нескольких точках города. Местные власти сообщили о десятках раненых, около 30 человек были арестованы. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф написал в соцсети X, что считает неприемлемым нападение на израильских футбольных болельщиков в Амстердаме. После случившегося министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар отправился в Нидерланды со срочным визитом.
8 ноября Совет национальной безопасности Израиля призвал граждан еврейского государства не посещать матч футбольного клуба «Маккаби» из Тель-Авива в Болонье в Италии из-за опасений, что «последние события приведут к волне подражания и повторению беспорядков и нападений на израильтян за рубежом». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сравнил нападения на евреев в Амстердаме с событиями «хрустальной ночи», произошедшей в Германии в 1938 г.