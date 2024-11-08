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Посольство РФ в Нидерландах призвало россиян отказаться от поездок в Амстердам

Ведомости

Посольство России в Нидерландах рекомендовало гражданам РФ не посещать Амстердам в ближайшие дни в связи с беспорядками, произошедшими 7 ноября. Сообщение опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.

Россиян, которые уже находятся в Амстердаме, попросили быть осторожными.

Вечером 7 ноября на израильских болельщиков, прибывших в Амстердам на матч между футбольными клубами «Маккаби Тель-Авив» и «Аякс», было совершено нападение в нескольких точках города. Местные власти сообщили о десятках раненых, около 30 человек были арестованы. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф написал в соцсети X, что считает неприемлемым нападение на израильских футбольных болельщиков в Амстердаме. После случившегося министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар отправился в Нидерланды со срочным визитом.

8 ноября Совет национальной безопасности Израиля призвал граждан еврейского государства не посещать матч футбольного клуба «Маккаби» из Тель-Авива в Болонье в Италии из-за опасений, что «последние события приведут к волне подражания и повторению беспорядков и нападений на израильтян за рубежом». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сравнил нападения на евреев в Амстердаме с событиями «хрустальной ночи», произошедшей в Германии в 1938 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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