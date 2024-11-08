Посольство РФ в Нидерландах призвало россиян отказаться от поездок в Амстердам

Вечером 7 ноября на израильских болельщиков, прибывших в Амстердам на матч между футбольными клубами «Маккаби Тель-Авив» и «Аякс», было совершено нападение в нескольких точках города. Местные власти сообщили о десятках раненых, около 30 человек были арестованы. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф написал в соцсети X, что считает неприемлемым нападение на израильских футбольных болельщиков в Амстердаме. После случившегося министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар отправился в Нидерланды со срочным визитом.