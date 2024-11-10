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Трамп обошел Харрис во всех колеблющихся штатах и набрал 312 голосов выборщиков

За него проголосовали свыше 74,6 млн американцев
Ведомости

Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США, обойдя вице-президента Камалу Харрис во всех семи колеблющихся штатах. Республиканец получил 312 голосов выборщиков, его соперница – 226. Такие данные приводит Associated Press (AP).

/ Ведомости

Президентские выборы в США проходят по двухступенчатой системе, в которой кандидаты получают голоса выборщиков, а для победы необходимо набрать 270 голосов из 538. После прошедших 5 ноября выборов AP писало, что Трамп заручился 292 голосами выборщиков. Колеблющимися в США считаются семь штатов: Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина, Мичиган, Аризона, Висконсин и Невада. Аризона стала последним штатом, где результат был неизвестен, – по данным AP, там республиканец тоже обошел Харрис и набрал 11 голосов выборщиков.

Инаугурация 47-го президента США намечена на 20 января 2025 г. В речи перед сторонниками Трамп пообещал «золотой век» стране и указал, что его победа на выборах позволит сделать Америку великой.

Харрис после поражения на президентских выборах может баллотироваться на пост губернатора Калифорнии, выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах или вовсе уйти из политики, сообщал Newsweek. Газета Michigan Chronicle еще одним вариантом для Харрис называла ее назначение в Верховный суд. Республиканец после проигрыша Харрис предложил демократам помочь с долгом $20 млн. Он говорил, что у его кампании осталось «много денег», поскольку ее главным активом были «заслуженные СМИ», а их поддержка «стоит не так уж дорого».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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