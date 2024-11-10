Трамп обошел Харрис во всех колеблющихся штатах и набрал 312 голосов выборщиков

Харрис после поражения на президентских выборах может баллотироваться на пост губернатора Калифорнии, выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах или вовсе уйти из политики, сообщал Newsweek. Газета Michigan Chronicle еще одним вариантом для Харрис называла ее назначение в Верховный суд. Республиканец после проигрыша Харрис предложил демократам помочь с долгом $20 млн. Он говорил, что у его кампании осталось «много денег», поскольку ее главным активом были «заслуженные СМИ», а их поддержка «стоит не так уж дорого».