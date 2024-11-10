Трамп предложил демократам помочь с долгом в $20 млн после проигрыша Харрис

«Я очень удивлен, что у демократов, <...> собравших рекордную сумму денег, осталось не так уж много долларов. <...> Все, что мы можем сделать, чтобы помочь им в этот трудный период, я бы настоятельно рекомендовал нам, как партии, сделать во имя столь необходимого единства», – написал он в своей соцсети Truth Social.