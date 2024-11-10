Трамп предложил демократам помочь с долгом в $20 млн после проигрыша Харрис
Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию Politico о том, что кампания его оппонента от демократов Камалы Харрис завершилась с долгом в $20 млн, предложив «помочь им в этот трудный период».
«Я очень удивлен, что у демократов, <...> собравших рекордную сумму денег, осталось не так уж много долларов. <...> Все, что мы можем сделать, чтобы помочь им в этот трудный период, я бы настоятельно рекомендовал нам, как партии, сделать во имя столь необходимого единства», – написал он в своей соцсети Truth Social.
Трамп добавил, что у его кампании осталось «много денег», поскольку ее главным активом были «заслуженные СМИ», а их поддержка «стоит не так уж дорого».
5 ноября в США состоялись президентские выборы. По данным CNN, на выборах Трамп получил 301 голос выборщиков при 270 необходимых для победы, а кандидат от демократов Камала Харрис – 226 голосов. Инаугурация 47-го президента США намечена на 20 января 2025 г. В речи перед сторонниками Трамп пообещал «золотой век» Америке и указал, что его победа на выборах позволит сделать страну великой.
Харрис после поражения на президентских выборах может баллотироваться на пост губернатора Калифорнии, выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах или вовсе уйти из политики, сообщал Newsweek.