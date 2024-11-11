Полиция ФРГ задержала готовившего теракт на Рождество подростка
Немецкая полиция предотвратила теракт в Эльмсхорне (земля Шлезвиг-Гольштейн), который готовил 17-летний подросток немецко-турецкого происхождения, сообщает газета Bild.
Подросток задержан службами безопасности ФРГ.
Согласно информации, предоставленной правоохранительными органами, подросток хотел использовать грузовик для «целенаправленного убийства на рождественском рынке». Об этом стало известно после раскрытия телефонных разговоров и его личных сообщений.
Последний теракт в Германии произошел 23 августа в Золингене. Неизвестный напал с ножом на посетителей фестиваля на площади перед сценой, где выступали местные музыкальные группы. Погибли три человека, восемь пострадали. Подозреваемым оказался 26-летний уроженец Сирии, он задержан. Ответственность за атаку взяло на себя «Исламское государство