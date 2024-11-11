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Полиция ФРГ задержала готовившего теракт на Рождество подростка

Ведомости

Немецкая полиция предотвратила теракт в Эльмсхорне (земля Шлезвиг-Гольштейн), который готовил 17-летний подросток немецко-турецкого происхождения, сообщает газета Bild.

Подросток задержан службами безопасности ФРГ.

Согласно информации, предоставленной правоохранительными органами, подросток хотел использовать грузовик для «целенаправленного убийства на рождественском рынке». Об этом стало известно после раскрытия телефонных разговоров и его личных сообщений.

Последний теракт в Германии произошел 23 августа в Золингене. Неизвестный напал с ножом на посетителей фестиваля на площади перед сценой, где выступали местные музыкальные группы. Погибли три человека, восемь пострадали. Подозреваемым оказался 26-летний уроженец Сирии, он задержан. Ответственность за атаку взяло на себя «Исламское государство (организация признана террористической и запрещена в РФ)». В ИГ заявили, что нападавший был членом группировки и совершил нападение «из мести за мусульман в Палестине и других местах».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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