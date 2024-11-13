МИД России рекомендовал Маску обратить внимание на Африку
Американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску можно порекомендовать обратить внимание на Африку для развития континента, заявил замминистра иностранных дел России Михаил Богданов в интервью ТАСС.
«Илону Маску? А он не обращает? Обратить, конечно, внимание нужно. На пользу дела. Наши западные партнеры обращали на Африку внимание только с точки зрения выкачивания оттуда ресурсов», – ответил Богданов на соответствующий вопрос.
Замглавы МИД РФ подчеркнул, что обращать внимание на Африку необходимо с точки зрения реальной помощи, чтобы эти государства развивались «и их богатство, ресурсы были использованы на пользу владельцев, народа». Богданов также отметил, что именно об этом велась речь на двухдневной министерской конференции Форума партнерства «Россия – Африка».
Форум партнерства «Россия – Африка» прошел в Сочи 9–10 ноября. В нем подтвердили свое участие свыше 1500 человек. Среди них – более 40 министров иностранных дел, образования и науки, цифрового развития и технологий, экономики, промышленности, здравоохранения и молодежной политики из Алжира, Буркина-Фасо, Ливии, Мали, Нигера, Нигерии, Руанды, Туниса и других стран.
В приветствии к участникам конференции президент России Владимир Путин заявлял, что африканские страны пользуются растущим авторитетом на мировой арене, а сотрудничество государств континента с РФ становится более насыщенным. Российский лидер подчеркивал, что страны Африки проводят конструктивную, миролюбивую внешнюю политику, и Москва придает особое значение упрочению дружественных отношений с африканскими партнерами.