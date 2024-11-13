МИД России рекомендовал Маску обратить внимание на Африку

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что обращать внимание на Африку необходимо с точки зрения реальной помощи, чтобы эти государства развивались «и их богатство, ресурсы были использованы на пользу владельцев, народа». Богданов также отметил, что именно об этом велась речь на двухдневной министерской конференции Форума партнерства «Россия – Африка».