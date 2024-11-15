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Более 200 спасателей погибли в результате ударов Израиля по Ливану за два месяца

Ведомости

В результате авиаударов, нанесенных Израилем по Ливану, общее число погибших сотрудников экстренных служб превысило 200 человек, сообщает The Guardian.

21 спасатель погиб в результате израильских ударов 14 ноября.

15 ноября сотрудники гражданской обороны начали поиск тел погибших коллег. Было найдено 15 тел, но пять из них были неопознаны. Похороны были отложены до тех пор, пока останки не будут доставлены для анализа ДНК.

По данным минздрава Ливана, за все время конфликта в регионе более 3300 человек были убиты и более 14 400 ранены.

Правозащитные организации осудили удары еврейского государства по спасателям и медицинским работникам.

«Более 200 парамедиков были убиты, подавляющее большинство – с сентября 2024 г.», – отметил ливанский исследователь Human Rights Watch Рамзи Каис.

Международные организации, в том числе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвали Израиль прекратить атаки на медработников и спасателей в Газе и Ливане. По данным ВОЗ, на 24 сентября в Газе и на Западном берегу было убито более 885 медицинских работников.

В свою очередь, Израиль обвинил ливанскую организацию «Хезболла» в использовании машин скорой помощи и медицинских учреждений для перевозки и хранения оружия. 

28 октября кнессет Израиля утвердил закон о запрете деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на израильской территории.

14 ноября ВВС Израиля за сутки атаковали более 100 целей в Ливане и Газе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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