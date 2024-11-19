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Парламент Абхазии принял отставку президента Бжании

Ведомости

Парламент Абхазии принял отставку президента Аслана Бжании. За данное решение проголосовали 28 депутатов, против – один. Два бюллетеня оказались недействительными, сообщает «Апсныпресс» в своем Telegram-канале.

Исполняющим обязанности президента Абхазии назначен действующий вице-президент Бадра Гунба. Бжания подал заявление об отставке 19 ноября. Согласно опубликованному тексту соглашения властей и оппозиции, подписанному сторонами по итогам переговоров, оппозиция должна покинуть захваченные ее сторонниками 15 ноября правительственные здания в центре Сухуми и разойтись. В противном случае Бжания отзовет свое заявление. Исполняющим обязанности премьера по соглашению становится Валерий Бганба, который ранее занимал этот пост.

Соглашение со стороны властей подписали Бжания, Гунба, Ашуба, председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеция. Со стороны оппозиции – председатель «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба, депутат парламента Кан Кварчия и председатель парламентского комитета по защите суверенитета Леван Микаа.

Акции протеста в столице Абхазии начались неделю назад. 15 ноября сторонники оппозиции прорвались в комплекс правительственных зданий и захватили его, потребовав отставки Бжании. Президент покинул Сухуми, но остался в республике. 16 ноября Бжания выразил готовность уйти в отставку, но при условии ухода оппозиции из правительственного комплекса, а также анонсировал свое участие в президентских выборах 2025 г.

Поводом для волнений в Сухуми стало намерение властей принять новое инвестиционное соглашение с Россией, которое предполагает льготы для российских компаний в области недвижимости. Это вызывает недовольство значительной части населения, заработком которой является сдача жилья преимущественно российским туристам. В случае прихода крупных компаний они опасаются потери доходов. Оппозиция во время акций протеста в Сухуми называло инвестсоглашение сговором олигархов по обе стороны границы, но при этом заявляла, что протесты не являются антироссийскими.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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