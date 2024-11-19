Парламент Абхазии принял отставку президента Бжании
Парламент Абхазии принял отставку президента Аслана Бжании. За данное решение проголосовали 28 депутатов, против – один. Два бюллетеня оказались недействительными, сообщает «Апсныпресс» в своем Telegram-канале.
Исполняющим обязанности президента Абхазии назначен действующий вице-президент Бадра Гунба. Бжания подал заявление об отставке 19 ноября. Согласно опубликованному тексту соглашения властей и оппозиции, подписанному сторонами по итогам переговоров, оппозиция должна покинуть захваченные ее сторонниками 15 ноября правительственные здания в центре Сухуми и разойтись. В противном случае Бжания отзовет свое заявление. Исполняющим обязанности премьера по соглашению становится Валерий Бганба, который ранее занимал этот пост.
Соглашение со стороны властей подписали Бжания, Гунба, Ашуба, председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеция. Со стороны оппозиции – председатель «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба, депутат парламента Кан Кварчия и председатель парламентского комитета по защите суверенитета Леван Микаа.
Акции протеста в столице Абхазии начались неделю назад. 15 ноября сторонники оппозиции прорвались в комплекс правительственных зданий и захватили его, потребовав отставки Бжании. Президент покинул Сухуми, но остался в республике. 16 ноября Бжания выразил готовность уйти в отставку, но при условии ухода оппозиции из правительственного комплекса, а также анонсировал свое участие в президентских выборах 2025 г.
Поводом для волнений в Сухуми стало намерение властей принять новое инвестиционное соглашение с Россией, которое предполагает льготы для российских компаний в области недвижимости. Это вызывает недовольство значительной части населения, заработком которой является сдача жилья преимущественно российским туристам. В случае прихода крупных компаний они опасаются потери доходов. Оппозиция во время акций протеста в Сухуми называло инвестсоглашение сговором олигархов по обе стороны границы, но при этом заявляла, что протесты не являются антироссийскими.