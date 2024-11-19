Парламент Абхазии принял отставку президента Бжании

Поводом для волнений в Сухуми стало намерение властей принять новое инвестиционное соглашение с Россией, которое предполагает льготы для российских компаний в области недвижимости. Это вызывает недовольство значительной части населения, заработком которой является сдача жилья преимущественно российским туристам. В случае прихода крупных компаний они опасаются потери доходов. Оппозиция во время акций протеста в Сухуми называло инвестсоглашение сговором олигархов по обе стороны границы, но при этом заявляла, что протесты не являются антироссийскими.