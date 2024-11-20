Российские силы ПВО за ночь сбили 44 украинских беспилотника над регионами

Вечером 19 ноября две промышленные площадки ГК «Эфко» были атакованы беспилотными летательными аппаратами. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в Каменском районе более пяти БПЛА атаковали промышленное предприятие, выпускающее «исключительно гражданскую продукцию». Пожарные ликвидировали возникшее возгорание. С предприятия был эвакуирован персонал, по предварительным данным, пострадавших нет. В Каменском районе находится масложировое производство «Эфко». Кроме того, вечером 19 ноября глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Алексеевке в результате падения обломков от беспилотников на территории одного из предприятий также повреждены производственные помещения. По данным Telegram-канала Mash, речь идет о заводе по производству йогуртов. В Алексеевке также находится одно из предприятий «Эфко».