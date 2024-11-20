Песков: вопрос закрытия посольства США в Киеве не входит в компетенции Кремля
Закрытие посольства США в Киеве из-за якобы возможной серьезной атаки – не компетенция Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Эта тема, которая не входит в нашу компетенцию, все-таки это касается непосредственно хода специальной военной операции. И этот вопрос относится исключительно к прерогативе Министерства обороны», – сказал он во время брифинга.
20 ноября посольство США в Киеве сообщило о закрытии. Утверждается, что оно получило «информацию о потенциальной серьезной воздушной атаке». Диппредставительство рекомендовало гражданам США быть готовыми «немедленно укрыться» в случае объявления воздушной тревоги.
Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. По его словам, она необходима для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий Вооруженные силы РФ взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.