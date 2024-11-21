Захарова сообщила о попытке журналистки Sky News попасть к Лаврову в Бразилии
Журналистка британского телеканала Sky News попыталась проникнуть на брифинг министра иностранных дел Сергея Лаврова в рамках саммита G20 в Рио-де-Жанейро. Эту информацию подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Было и такое», – написала дипломат со ссылкой на соответствующий материал «Комсомольской правды».
По данным издания, британская журналистка заранее прошла в зал, где проводилась пресс-конференция, и села в задних рядах. При этом корреспондентов из западных стран перестали приглашать на пресс-конференции Лаврова с тех пор, как на Западе начали вводить санкции в отношении СМИ из России и отказывать российским журналистам в аккредитации.
Когда журналистка поняла, что ее присутствие не осталось незамеченным, она подошла к Захаровой и представилась. Официальный представитель российского МИДа предложила другим журналистам проголосовать за то, оставить ли незваную гостью на брифинге. Общим решением сотрудница британского телеканала осталась в зале. Отмечается, что когда Лавров направился к выходу после окончания пресс-конференции, британская журналистка попыталась остановить его, чтобы взять комментарий, но ее отстранила охрана министра.
Саммит «Большой двадцатки» состоялся в Рио-де-Жанейро 18 и 19 декабря. По итогам мероприятия Лавров ответил на вопросы журналистов, в частности, об ударе американскими дальнобойными ракетами ATACMS по Брянской области. По его словам, этот факт свидетельствует о стремлении США к эскалации конфликта на Украине.