Захарова сообщила о попытке журналистки Sky News попасть к Лаврову в Бразилии

Когда журналистка поняла, что ее присутствие не осталось незамеченным, она подошла к Захаровой и представилась. Официальный представитель российского МИДа предложила другим журналистам проголосовать за то, оставить ли незваную гостью на брифинге. Общим решением сотрудница британского телеканала осталась в зале. Отмечается, что когда Лавров направился к выходу после окончания пресс-конференции, британская журналистка попыталась остановить его, чтобы взять комментарий, но ее отстранила охрана министра.