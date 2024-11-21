Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Захарова сообщила о попытке журналистки Sky News попасть к Лаврову в Бразилии

Ведомости

Журналистка британского телеканала Sky News попыталась проникнуть на брифинг министра иностранных дел Сергея Лаврова в рамках саммита G20 в Рио-де-Жанейро. Эту информацию подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Было и такое», – написала дипломат со ссылкой на соответствующий материал «Комсомольской правды».

По данным издания, британская журналистка заранее прошла в зал, где проводилась пресс-конференция, и села в задних рядах. При этом корреспондентов из западных стран перестали приглашать на пресс-конференции Лаврова с тех пор, как на Западе начали вводить санкции в отношении СМИ из России и отказывать российским журналистам в аккредитации.

Когда журналистка поняла, что ее присутствие не осталось незамеченным, она подошла к Захаровой и представилась. Официальный представитель российского МИДа предложила другим журналистам проголосовать за то, оставить ли незваную гостью на брифинге. Общим решением сотрудница британского телеканала осталась в зале. Отмечается, что когда Лавров направился к выходу после окончания пресс-конференции, британская журналистка попыталась остановить его, чтобы взять комментарий, но ее отстранила охрана министра.

Саммит «Большой двадцатки» состоялся в Рио-де-Жанейро 18 и 19 декабря. По итогам мероприятия Лавров ответил на вопросы журналистов, в частности, об ударе американскими дальнобойными ракетами ATACMS по Брянской области. По его словам, этот факт свидетельствует о стремлении США к эскалации конфликта на Украине.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных