Reuters: команда Трампа обсуждает возможность прямых переговоров с лидером КНДР
Команда избранного президента США Дональда Трампа обсуждает возможность прямых переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
По словам источников, обсуждение переговоров ведется в неформальном ключе, и Трамп еще не принял окончательных решений. Близкие к команде избранного президента выражают надежду, что этот возможный дипломатический шаг может снизить риск вооруженного конфликта.
Штаб Трампа не подтвердил данную информацию.
Во время своего президентства в 2017-2021 гг. Трамп провел три встречи с Кимом в Сингапуре, Ханое и на границе с Южной Кореей. Их переговоры не принесли конкретных результатов. США призвали КНДР к отказу от ядерного оружия, а Северная Корея потребовала полного снятия санкций.
В частности, США, «стремясь сдержать радикальный подъем КНДР», расширяют систему военных союзов, имеющих общее ядерное оружие, развертывают вокруг КНДР «огромные стратегические ударные средства», чрезвычайно повышая уровень военного давления и провокаций.