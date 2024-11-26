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Reuters: команда Трампа обсуждает возможность прямых переговоров с лидером КНДР

Ведомости

Команда избранного президента США Дональда Трампа обсуждает возможность прямых переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

По словам источников, обсуждение переговоров ведется в неформальном ключе, и Трамп еще не принял окончательных решений. Близкие к команде избранного президента выражают надежду, что этот возможный дипломатический шаг может снизить риск вооруженного конфликта.

Штаб Трампа не подтвердил данную информацию.

Во время своего президентства в 2017-2021 гг. Трамп провел три встречи с Кимом в Сингапуре, Ханое и на границе с Южной Кореей. Их переговоры не принесли конкретных результатов. США призвали КНДР к отказу от ядерного оружия, а Северная Корея потребовала полного снятия санкций.

22 ноября Ким заявил об опасности термоядерной войны с США.

В частности, США, «стремясь сдержать радикальный подъем КНДР», расширяют систему военных союзов, имеющих общее ядерное оружие, развертывают вокруг КНДР «огромные стратегические ударные средства», чрезвычайно повышая уровень военного давления и провокаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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