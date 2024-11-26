Reuters: команда Трампа обсуждает возможность прямых переговоров с лидером КНДР

Во время своего президентства в 2017-2021 гг. Трамп провел три встречи с Кимом в Сингапуре, Ханое и на границе с Южной Кореей. Их переговоры не принесли конкретных результатов. США призвали КНДР к отказу от ядерного оружия, а Северная Корея потребовала полного снятия санкций.