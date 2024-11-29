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Постпред России пообещал изучить доклад ОЗХО о применении химикатов на Украине

Ведомости

Россия планирует внимательно изучить доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об использовании токсичных химикатов на Украине, после чего странам-участницам будет представлено экспертное мнению по этому вопросу. Об этом журналистам сообщил постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.

«После внимательного изучения доклада российские специалисты представят свое экспертное мнение на этот счет. Мы в свою очередь доведем его до государств-участников», – сказал он (цитата по ТАСС).

Тарабрин добавил, что «при подготовке упомянутого доклада о техническом содействии Украине использовалась весьма незатейливая схема, ранее отработанная в Сирии».

15 июля Тарабрин сообщал об активной работе западных стран с техсекретариатом ОЗХО, чтобы заставить его предпринять какие-то шаги по обвинению России в применении химического оружия. Подчеркивалось, что РФ этому противодействует и пытается показать несостоятельность этих усилий. 7 октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил о подготовке Киевом провокации с целью обвинить Москву в применении отравляющих веществ в ходе спецоперации. Отмечалось, что «доказательства» будут переданы представителям ОЗХО для составления якобы независимого отчета.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Вашингтон и «его сателлитов» «не играть с огнем» в вопросах применения токсичных веществ, чтобы окончательно не разрушить выстроенный с 1997 г. режим Конвенции о запрещении химического оружия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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