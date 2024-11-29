15 июля Тарабрин сообщал об активной работе западных стран с техсекретариатом ОЗХО, чтобы заставить его предпринять какие-то шаги по обвинению России в применении химического оружия. Подчеркивалось, что РФ этому противодействует и пытается показать несостоятельность этих усилий. 7 октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил о подготовке Киевом провокации с целью обвинить Москву в применении отравляющих веществ в ходе спецоперации. Отмечалось, что «доказательства» будут переданы представителям ОЗХО для составления якобы независимого отчета.