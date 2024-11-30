МИД ответил на заявление премьера Японии о заключении мирного договора с Россией
Возобновление полноценного диалога с Японией возможно только в случае отказа официального Токио от враждебного курса, нацеленного на нанесение ущерба России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба 29 ноября в ходе выступления перед парламентом заявил, что его правительство сохраняет курс на «решение территориальной проблемы и заключение мирного договора» с Россией.
Захарова указала, что ни один договор нельзя заключить без проведения переговоров.
Москва также исходит из того, что под упомянутым Исибой «решением территориальной проблемы» может подразумеваться только международно-правовое оформление «де-факто существующей» границы с Россией. Ни о чем другом, подчеркнула Захарова, «в свете обновленной Конституции РФ речи идти не может».
21 марта 2022 г. МИД России заявил, что прекращает переговоры с властями Японии о заключении мирного договора из-за санкций. Кроме того, Москва отменила безвизовые поездки японцев на Курильские острова и ввела ряд других ограничений в отношении Токио. В январе 2024 г. заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Курильские острова – не «спорная территория», а часть России, и этот вопрос закрыт навсегда.
Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан, о-ва Хабомаи). Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов (Хабомаи и Шикотана) после заключения мирного договора, которого до сих пор нет.