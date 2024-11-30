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МИД ответил на заявление премьера Японии о заключении мирного договора с Россией

Ведомости

Возобновление полноценного диалога с Японией возможно только в случае отказа официального Токио от враждебного курса, нацеленного на нанесение ущерба России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба 29 ноября в ходе выступления перед парламентом заявил, что его правительство сохраняет курс на «решение территориальной проблемы и заключение мирного договора» с Россией.

Захарова указала, что ни один договор нельзя заключить без проведения переговоров.

Москва также исходит из того, что под упомянутым Исибой «решением территориальной проблемы» может подразумеваться только международно-правовое оформление «де-факто существующей» границы с Россией. Ни о чем другом, подчеркнула Захарова, «в свете обновленной Конституции РФ речи идти не может».

21 марта 2022 г. МИД России заявил, что прекращает переговоры с властями Японии о заключении мирного договора из-за санкций. Кроме того, Москва отменила безвизовые поездки японцев на Курильские острова и ввела ряд других ограничений в отношении Токио. В январе 2024 г. заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Курильские острова – не «спорная территория», а часть России, и этот вопрос закрыт навсегда.

Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан, о-ва Хабомаи). Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов (Хабомаи и Шикотана) после заключения мирного договора, которого до сих пор нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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