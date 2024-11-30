МИД ответил на заявление премьера Японии о заключении мирного договора с Россией

21 марта 2022 г. МИД России заявил, что прекращает переговоры с властями Японии о заключении мирного договора из-за санкций. Кроме того, Москва отменила безвизовые поездки японцев на Курильские острова и ввела ряд других ограничений в отношении Токио. В январе 2024 г. заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Курильские острова – не «спорная территория», а часть России, и этот вопрос закрыт навсегда.