Премьер Грузии исключил проведение в республике новых парламентских выборов
Новые парламентские выборы в Грузии проводить не будут, как того требует оппозиция, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.
«Нет, конечно», – сказал он на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по «РИА Новости»).
Кобахидзе назвал временным решение США приостановить стратегическое партнерство с Грузией, передает также «Sputnik Грузия». По его словам, нынешняя администрация президента США пытается оставить «как можно более тяжелое наследие» администрации избранного президента Дональда Трампа. Премьер заявил, что Тбилиси «подождет» новую администрацию и будет обсуждать эти вопросы с ней.
26 октября в стране прошли выборы в парламент, по итогам которых ныне правящая партия «Грузинская мечта» сохранила большинство. Оппозиция не признала итоги голосования и потребовала провести новые выборы. С таким требованием выступила и президент Грузии Саломе Зурабишвили. 30 ноября она объявила, что не намерена покидать свой пост после истечения срока полномочий главы государства, поскольку парламент является «нелегитимным».
4 ноября в республике прошел первый массовый митинг, затем акции повторялись. Новая волна протестов охватила Грузию в конце ноября, после того как власти решили приостановить переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Мирные акции переросли в беспорядки, а к 1 декабря граждане протестовали уже третью ночь подряд. По оценке Visioner, тогда в Тбилиси на митинг вышли около 200 000 человек.