Премьер Грузии исключил проведение в республике новых парламентских выборов

4 ноября в республике прошел первый массовый митинг, затем акции повторялись. Новая волна протестов охватила Грузию в конце ноября, после того как власти решили приостановить переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Мирные акции переросли в беспорядки, а к 1 декабря граждане протестовали уже третью ночь подряд. По оценке Visioner, тогда в Тбилиси на митинг вышли около 200 000 человек.