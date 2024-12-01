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Премьер Грузии исключил проведение в республике новых парламентских выборов

Ведомости

Новые парламентские выборы в Грузии проводить не будут, как того требует оппозиция, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. 

«Нет, конечно», – сказал он на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по «РИА Новости»).

Кобахидзе назвал временным решение США приостановить стратегическое партнерство с Грузией, передает также «Sputnik Грузия». По его словам, нынешняя администрация президента США пытается оставить «как можно более тяжелое наследие» администрации избранного президента Дональда Трампа. Премьер заявил, что Тбилиси «подождет» новую администрацию и будет обсуждать эти вопросы с ней.

26 октября в стране прошли выборы в парламент, по итогам которых ныне правящая партия «Грузинская мечта» сохранила большинство. Оппозиция не признала итоги голосования и потребовала провести новые выборы. С таким требованием выступила и президент Грузии Саломе Зурабишвили. 30 ноября она объявила, что не намерена покидать свой пост после истечения срока полномочий главы государства, поскольку парламент является «нелегитимным». 

4 ноября в республике прошел первый массовый митинг, затем акции повторялись. Новая волна протестов охватила Грузию в конце ноября, после того как власти решили приостановить переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Мирные акции переросли в беспорядки, а к 1 декабря граждане протестовали уже третью ночь подряд. По оценке Visioner, тогда в Тбилиси на митинг вышли около 200 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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