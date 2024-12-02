Кабмин направит свыше 57,5 млрд рублей на субсидирование займов аграриям

В конце ноября президент компании Cognitive Technologies, разработчика беспилотных технологий, гендиректор Cognitive Pilot Ольга Ускова на рабочем совещании в Госдуме попросила распространить государственную программу субсидирования на сельскохозяйственную технику с искусственным интеллектом (ИИ). Представитель Минпромторга заявил, что поддержка отечественных производителей высокотехнологичных систем, в том числе таких, как системы управления с применением ИИ, является одной из приоритетных задач министерства. По его словам, предложение о внесении изменений в соответствующее постановление требует детального изучения, пока оно не поступало в Минпромторг.