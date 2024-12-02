Кабмин направит свыше 57,5 млрд рублей на субсидирование займов аграриям
Правительство России дополнительно выделит более 57,5 млрд руб. на субсидирование льготного кредитования аграриев, насчитывается около 40 000 таких кредитов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Это важнейшее решение. Нужно, чтобы предприятия и индивидуальные предприниматели могли и дальше успешно работать», – прокомментировал председатель кабмина.
Кроме того, почти 5 млрд руб. будет дополнительно направлено на продолжение льготных программ по строительству, покупке и благоустройству жилья в сельской местности, что позволит субсидировать свыше 160 000 ранее выданных займов.
На механизм агрострахования для снижения издержек аграриев в чрезвычайных ситуациях направят более 750 млн руб. для 29 регионов страны, среди которых Башкортостан, Карелия, Коми, Хакасия, Чувашия, Забайкальский и Приморский края, Амурская, Белгородская, Брянская и Ярославская области. Воспользоваться поддержкой смогут не только малые хозяйства, но и занятые в приоритетных отраслях: племенном животноводстве, элитном семеноводстве, производстве молока и шерсти, переработке зерна, рыболовстве и ряде других секторов.
В конце ноября президент компании Cognitive Technologies, разработчика беспилотных технологий, гендиректор Cognitive Pilot Ольга Ускова на рабочем совещании в Госдуме попросила распространить государственную программу субсидирования на сельскохозяйственную технику с искусственным интеллектом (ИИ). Представитель Минпромторга заявил, что поддержка отечественных производителей высокотехнологичных систем, в том числе таких, как системы управления с применением ИИ, является одной из приоритетных задач министерства. По его словам, предложение о внесении изменений в соответствующее постановление требует детального изучения, пока оно не поступало в Минпромторг.