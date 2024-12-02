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Минобороны подготовило более 300 000 контрактников для резерва спецоперации

Ведомости

Свыше 300 000 военнослужащих прошли обучение в резервных полках для участия в специальной военной операции. Об этом сообщил начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил России Иван Бувальцев в статье для «Красной звезды».

«Серьезные успехи достигнуты в полках резерва. Именно там готовят военнослужащих, которые добровольно заключили контракт, к участию в специальной военной операции. Сформированные в этих целях семь рот инструкторов и восемь учебных рот подготовки специалистов обучили свыше 300 000 военнослужащих», – говорится в материале.

Индивидуальная подготовка включает в себя огневую, тактическую и инженерную, а также освоение тактической медицины и спецподготовки в зависимости от военно-учетной специальности. Тактические занятия завершают этап одиночной подготовки. Во время них военнослужащие осваивают тактику действий в составе боевых элементов и малых тактических групп, уточняется в статье.

После объявления 21 сентября 2022 г. частичной мобилизации в декабре того же года кабмин принял постановление о единовременной выплате 195 000 руб. военным, заключившим в рамках спецоперации контракт сроком на один год и более.

В августе 2024 г. по поручению президента правительство утвердило новое постановление, согласно которому военные, заключившие с 1 августа по 31 декабря этого года контракт с Минобороны в рамках спецоперации, будут получать единовременную денежную выплату в размере 400 000 руб. При этом такая выплата не осуществляется тем, кто получил 195 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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