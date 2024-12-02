Минобороны подготовило более 300 000 контрактников для резерва спецоперации

В августе 2024 г. по поручению президента правительство утвердило новое постановление, согласно которому военные, заключившие с 1 августа по 31 декабря этого года контракт с Минобороны в рамках спецоперации, будут получать единовременную денежную выплату в размере 400 000 руб. При этом такая выплата не осуществляется тем, кто получил 195 000 руб.