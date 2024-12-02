Минобороны подготовило более 300 000 контрактников для резерва спецоперации
Свыше 300 000 военнослужащих прошли обучение в резервных полках для участия в специальной военной операции. Об этом сообщил начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил России Иван Бувальцев в статье для «Красной звезды».
«Серьезные успехи достигнуты в полках резерва. Именно там готовят военнослужащих, которые добровольно заключили контракт, к участию в специальной военной операции. Сформированные в этих целях семь рот инструкторов и восемь учебных рот подготовки специалистов обучили свыше 300 000 военнослужащих», – говорится в материале.
Индивидуальная подготовка включает в себя огневую, тактическую и инженерную, а также освоение тактической медицины и спецподготовки в зависимости от военно-учетной специальности. Тактические занятия завершают этап одиночной подготовки. Во время них военнослужащие осваивают тактику действий в составе боевых элементов и малых тактических групп, уточняется в статье.
После объявления 21 сентября 2022 г. частичной мобилизации в декабре того же года кабмин принял постановление о единовременной выплате 195 000 руб. военным, заключившим в рамках спецоперации контракт сроком на один год и более.
В августе 2024 г. по поручению президента правительство утвердило новое постановление, согласно которому военные, заключившие с 1 августа по 31 декабря этого года контракт с Минобороны в рамках спецоперации, будут получать единовременную денежную выплату в размере 400 000 руб. При этом такая выплата не осуществляется тем, кто получил 195 000 руб.