Китай будет укреплять сотрудничество в рамках БРИКС, несмотря на угрозы Трампа

Линь Цзянь отметил, что страны БРИКС поддерживают принципы открытости, инклюзивности и взаимовыгодного сотрудничества. При этом, по его словам, они не участвуют в блоковой конфронтации и не стремятся противостоять другим государствам. Китай планирует продолжать сотрудничество для роста и развития мировой экономики, поясняет представитель МИДа.