Китай будет укреплять сотрудничество в рамках БРИКС, несмотря на угрозы Трампа
Китай готов продолжать сотрудничество с партнерами БРИКС для расширения делового взаимодействия, несмотря на угрозы избранного президента США Дональда Трампа о введении пошлин. Об этом сообщает китайское издание Sina с ссылкой на брифинг представителя МИД КНР Линь Цзянь.
Линь Цзянь отметил, что страны БРИКС поддерживают принципы открытости, инклюзивности и взаимовыгодного сотрудничества. При этом, по его словам, они не участвуют в блоковой конфронтации и не стремятся противостоять другим государствам. Китай планирует продолжать сотрудничество для роста и развития мировой экономики, поясняет представитель МИДа.
В конце ноября Трамп заявил, что в отношении стран БРИКС будут введены 100%-ные пошлины, если они создадут единую валюту на замену доллару или будут использовать другую валюту в качестве альтернативы.
В этом случае Трамп также пригрозил странам БРИКС закрытием доступа на американский рынок.