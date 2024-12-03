США ввели санкции против 35 компаний и судов за транспортировку иранской нефти

«Доходы от продажи нефти обеспечивают иранскому режиму ресурсы для финансирования его ядерной программы, разработки передовых беспилотников и ракет, а также для постоянной финансовой и материальной поддержки террористической деятельности его региональных союзников», – сказано в сообщении.