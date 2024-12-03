США ввели санкции против 35 компаний и судов за транспортировку иранской нефти
Министерство финансов США ввело санкции в отношении 35 компаний и судов, которые занимаются транспортировкой иранской нефти на зарубежные рынки. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Доходы от продажи нефти обеспечивают иранскому режиму ресурсы для финансирования его ядерной программы, разработки передовых беспилотников и ракет, а также для постоянной финансовой и материальной поддержки террористической деятельности его региональных союзников», – сказано в сообщении.
В перечень попали суда под флагами различных государств, которые занимаются транспортировкой нефти, в том числе суда, принадлежащие самому Ирану, Гондурасу, Белизу и Панаме.
В санкционные списки были включены компании из ОАЭ, Панамы, Индии, Китая и ряда других стран.
Таким образом, минфин США заблокировал все имущество данных нефтяных компаний, находящееся на американской территории. Также блокируются любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат юридическим лицам, находящимся под санкциями.
Минфин США предупредил о том, что взаимодействие с организациями, которые находятся под санкциями, может повлечь за собой применение ограничительных мер или иных санкций.
14 ноября американское финансовое ведомство ввело санкции против 26 компаний, которые связаны с сирийским конгломератом Al-Qatirji Company. Утверждалось, что они связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана и йеменскими хуситами.