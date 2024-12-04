В США приняли закон о защите американцев от судебных исков со стороны РФ

Как уточняет ТАСС, речь идет о судебных разбирательствах, связанных с ущербом, нанесенным из-за соблюдения Вашингтоном санкций против России и других стран. Документ устанавливает «запрет на подачу гражданских исков в федеральные суды в связи с ущербом, нанесенным из-за американских санкций (например, мер экспортного контроля), препятствующих исполнению контракта». Законопроект предусматривает, что власти США должны стремиться к тому, чтобы «лица, находящиеся в США, не оказывались в невыгодном положении из-за предпринятых действий или бездействия с целью соблюдения санкций или мер экспортного контроля США».