В США приняли закон о защите американцев от судебных исков со стороны РФ
Палата представителей США приняла закон «О защите американцев от судебных исков со стороны России». Об этом сообщается на странице нижней палаты американского конгресса в соцсети X.
Как уточняет ТАСС, речь идет о судебных разбирательствах, связанных с ущербом, нанесенным из-за соблюдения Вашингтоном санкций против России и других стран. Документ устанавливает «запрет на подачу гражданских исков в федеральные суды в связи с ущербом, нанесенным из-за американских санкций (например, мер экспортного контроля), препятствующих исполнению контракта». Законопроект предусматривает, что власти США должны стремиться к тому, чтобы «лица, находящиеся в США, не оказывались в невыгодном положении из-за предпринятых действий или бездействия с целью соблюдения санкций или мер экспортного контроля США».
Кроме того, руководство страны должно гарантировать, что граждане других государств или действующие в их интересах стороны не смогут получить компенсацию за какие-либо действия, «связанные с попытками лиц, находящихся в США, добросовестно выполнять свои обязательства в соответствии с санкциями Соединенных Штатов».
Автор законопроекта Уэсли Хант написал в X, что документ направлен «на защиту американского бизнеса, на который нацелились наши противники».
3 декабря советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан сообщил, что американские власти планируют ввести новые санкции против России. Согласно его заявлениям, президент США Джо Байден стремится обеспечить Украине максимально выгодные условия и страна продолжит реализовывать эту стратегию в поддержку Киева.