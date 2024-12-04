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В США приняли закон о защите американцев от судебных исков со стороны РФ

Ведомости

Палата представителей США приняла закон «О защите американцев от судебных исков со стороны России». Об этом сообщается на странице нижней палаты американского конгресса в соцсети X.

Как уточняет ТАСС, речь идет о судебных разбирательствах, связанных с ущербом, нанесенным из-за соблюдения Вашингтоном санкций против России и других стран. Документ устанавливает «запрет на подачу гражданских исков в федеральные суды в связи с ущербом, нанесенным из-за американских санкций (например, мер экспортного контроля), препятствующих исполнению контракта». Законопроект предусматривает, что власти США должны стремиться к тому, чтобы «лица, находящиеся в США, не оказывались в невыгодном положении из-за предпринятых действий или бездействия с целью соблюдения санкций или мер экспортного контроля США».

Кроме того, руководство страны должно гарантировать, что граждане других государств или действующие в их интересах стороны не смогут получить компенсацию за какие-либо действия, «связанные с попытками лиц, находящихся в США, добросовестно выполнять свои обязательства в соответствии с санкциями Соединенных Штатов».

Автор законопроекта Уэсли Хант написал в X, что документ направлен «на защиту американского бизнеса, на который нацелились наши противники».

3 декабря советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан сообщил, что американские власти планируют ввести новые санкции против России. Согласно его заявлениям, президент США Джо Байден стремится обеспечить Украине максимально выгодные условия и страна продолжит реализовывать эту стратегию в поддержку Киева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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