Филиппинское судно повредило корабль береговой охраны Китая

Как отмечает агентство, по информации китайского управления, филиппинское служебное судно умышленно проигнорировало неоднократные предупреждения китайской стороны, сделало крутой поворот, пошло задним ходом и умышленно врезалось в корабль береговой охраны Китая. Морская полиция Китая назвала этот инцидент провокацией и указала на то, что Филиппины пытаются ввести в заблуждение международную общественность относительно противостояния кораблей двух стран в Южно-Китайском море.