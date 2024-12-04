Филиппинское судно повредило корабль береговой охраны Китая
Филиппинское служебное судно умышленно врезалось в корабль береговой охраны Китая возле острова Хуанъянь (риф Скарборо) в Южно-Китайском море, который является предметом территориального спора Пекина и Манилы, сообщает ТАСС со ссылкой на слова официального представителя Управления морской полиции КНР Лю Дэцзюня.
Как отмечает агентство, по информации китайского управления, филиппинское служебное судно умышленно проигнорировало неоднократные предупреждения китайской стороны, сделало крутой поворот, пошло задним ходом и умышленно врезалось в корабль береговой охраны Китая. Морская полиция Китая назвала этот инцидент провокацией и указала на то, что Филиппины пытаются ввести в заблуждение международную общественность относительно противостояния кораблей двух стран в Южно-Китайском море.
Как напоминает агентство, ранее китайская сторона сообщила о заходе двух кораблей береговой охраны и двух служебных судов Филиппин в спорную акваторию острова Хуанъянь. Филиппины утверждают, что корабль береговой охраны КНР применил водомет против филиппинского судна, после чего протаранил его.
19 июня Филиппины обвинили береговую охрану КНР в захвате судна в Южно-Китайском море. Начальника штаба вооруженных сил Филиппин Ромео Браунер сообщил, что китайские силы «не имеют права или юридических полномочий вмешиваться в законные операции или наносить ущерб активам Филиппин в их исключительной экономической зоне (ИЭЗ)».