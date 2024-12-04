Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Филиппинское судно повредило корабль береговой охраны Китая

Ведомости

Филиппинское служебное судно умышленно врезалось в корабль береговой охраны Китая возле острова Хуанъянь (риф Скарборо) в Южно-Китайском море, который является предметом территориального спора Пекина и Манилы, сообщает ТАСС со ссылкой на слова официального представителя Управления морской полиции КНР Лю Дэцзюня.

Как отмечает агентство, по информации китайского управления, филиппинское служебное судно умышленно проигнорировало неоднократные предупреждения китайской стороны, сделало крутой поворот, пошло задним ходом и умышленно врезалось в корабль береговой охраны Китая. Морская полиция Китая назвала этот инцидент провокацией и указала на то, что Филиппины пытаются ввести в заблуждение международную общественность относительно противостояния кораблей двух стран в Южно-Китайском море.

Как напоминает агентство, ранее китайская сторона сообщила о заходе двух кораблей береговой охраны и двух служебных судов Филиппин в спорную акваторию острова Хуанъянь. Филиппины утверждают, что корабль береговой охраны КНР применил водомет против филиппинского судна, после чего протаранил его.

19 июня Филиппины обвинили береговую охрану КНР в захвате судна в Южно-Китайском море. Начальника штаба вооруженных сил Филиппин Ромео Браунер сообщил, что китайские силы «не имеют права или юридических полномочий вмешиваться в законные операции или наносить ущерб активам Филиппин в их исключительной экономической зоне (ИЭЗ)».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных