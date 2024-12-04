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Россия удивлена обеспокоенностью Филиппин из-за подводной лодки

Ведомости

Россия удивлена обеспокоенностью Филиппин российской подводной лодкой «Уфа» в акватории Южно-Китайского моря, так как она проходила в исключительной экономической зоне государства, что не нарушает нормы международного морского права. Об этом на брифинге заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, реакция стала следствием пропаганды Запада, которая насаждает «демонизацию» России, проповедуя «нарратив об агрессивных намерениях» РФ.

Захарова призвала коллег из Филиппин не поддаваться русофобии и соблюдать свободы и возможности, предусмотренные международным правом.

2 декабря президент Филиппин Фердинанд Маркос–младший заявил, что появление лодки в акватории вызвало обеспокоенность и тревогу.

4 декабря филиппинское служебное судно умышленно врезалось в корабль береговой охраны Китая возле острова Хуанъянь (риф Скарборо) в Южно-Китайском море, который является предметом территориального спора Пекина и Манилы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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