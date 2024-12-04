Россия удивлена обеспокоенностью Филиппин из-за подводной лодки
Россия удивлена обеспокоенностью Филиппин российской подводной лодкой «Уфа» в акватории Южно-Китайского моря, так как она проходила в исключительной экономической зоне государства, что не нарушает нормы международного морского права. Об этом на брифинге заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, реакция стала следствием пропаганды Запада, которая насаждает «демонизацию» России, проповедуя «нарратив об агрессивных намерениях» РФ.
Захарова призвала коллег из Филиппин не поддаваться русофобии и соблюдать свободы и возможности, предусмотренные международным правом.
2 декабря президент Филиппин Фердинанд Маркос–младший заявил, что появление лодки в акватории вызвало обеспокоенность и тревогу.
4 декабря филиппинское служебное судно умышленно врезалось в корабль береговой охраны Китая возле острова Хуанъянь (риф Скарборо) в Южно-Китайском море, который является предметом территориального спора Пекина и Манилы.