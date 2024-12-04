Россия удивлена обеспокоенностью Филиппин из-за подводной лодки

Россия удивлена обеспокоенностью Филиппин российской подводной лодкой «Уфа» в акватории Южно-Китайского моря, так как она проходила в исключительной экономической зоне государства, что не нарушает нормы международного морского права. Об этом на брифинге заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.