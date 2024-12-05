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Макрон принял отставку французского правительства

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон принял прошение премьера Мишеля Барнье об отставке правительства, передает ТАСС со ссылкой на Елисейский дворец.

Вотум недоверия кабмину Мишеля Барнье был принят 4 декабря. «За» проголосовал 331 из 574 депутатов нацсобрания Франции. Поводом для вотума послужили разногласия между политическими силами страны, возникшие в ходе согласования бюджета на 2025 г. В соответствии с Конституцией республики Барнье подал президенту прошение об отставке. Reuters отмечало, что это первый подобный случай с 1962 г., когда в результате вотума недоверия в отставку ушло правительство Жоржа Помпиду.

Лидер левой парламентской фракции партии «Непокоренная Франция» Матильда Панот заявила, что с вынесением вотума недоверия вся политика Макрона потерпела поражение, в связи с чем она призвала к досрочным президентским выборам. Сам Макрон накануне заявил, что не будет уходить в отставку в случае принятия в парламенте вотума недоверия правительству. Он пояснил это тем, что был дважды избран французами и будет уважать их доверие.

Барнье ранее занимал пост министра иностранных дел Франции, в начале сентября Макрон назначил его премьер-министром. 21 сентября в стране утвердили новый состав кабмина. Правительственный кризис, разворачивающийся во Франции, связан с подорожанием французских облигаций на фоне немецких. Разрыв увеличился на 90 базисных пунктов, что стало самым высоким показателем с 2012 г., писал Bloomberg. На фоне этого парламент и правительство не могут прийти к единому мнению по принятию федерального бюджета на 2025 г.

Вотуму недоверия предшествовало то, что 2 декабря Барнье провел спорный законопроект о социальных расходах бюджета на 2025 г. в обход парламента, применив специальную статью Конституции (ст. 49.3), которая дает правительству право в исключительных случаях принимать решения без участия нижней палаты парламента.

Отставка правительства Франции может замедлить оказание военной помощи Украине, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. По его словам, текущая помощь Украине оказывается за счет поставок вооружения из арсенала французской армии, которое заменяется новым за счет бюджетных ассигнований. «Если сократятся заказы на новое вооружение, замедлятся и поставки на Украину», – цитирует французского министра Le Parisien. Кроме того, отказ от принятия бюджета, который стал причиной правительственного кризиса, приведет к потере 3,3 млрд евро, выделенных на нужды армии, считает Лекорню. Как рассказывали эксперты «Ведомостям», вотум недоверия правительству Франции окажет влияние на помощь Украине, так как Франция занимает ведущую позицию в проводимой Евросоюзом политике.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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