Макрон принял отставку французского правительства

Лидер левой парламентской фракции партии «Непокоренная Франция» Матильда Панот заявила, что с вынесением вотума недоверия вся политика Макрона потерпела поражение, в связи с чем она призвала к досрочным президентским выборам. Сам Макрон накануне заявил, что не будет уходить в отставку в случае принятия в парламенте вотума недоверия правительству. Он пояснил это тем, что был дважды избран французами и будет уважать их доверие.