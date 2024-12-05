Путин поручил Мантурову следить за строительством мусороперерабатывающих заводов
Президент России Владимир Путин поручил первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову держать на контроле вопрос строительства и запуска мусороперерабатывающих заводов. Соответствующее распоряжение президент озвучил в ходе заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, передает ТАСС.
«Что касается экологии, Денис Валентинович, заводы, которые мы планировали по переработке [мусора], где заводы? "Ростех" должен был их строить?» -обратился глава государства к Мантурову.
Вице-премьер сказал, что два таких завода будут запущены в I квартале 2025 г., и пригласил президента на открытие, на это Путин ответил, что «все с удовольствием режут ленточки». Он добавил, что, несмотря на вопросы с локализацией, ему все равно интересно, где выделенные деньги и сколько именно заводов должны были быть построены.
«Но я хочу понять, сколько заводов они должны были построить? Пять? К какому сроку? Деньги получили или нет? Где деньги? <...> Это все под контролем у вас? Что там происходит?» – снова спросил глава государства.
Путин попросил Мантурова отчитаться о работе перед премьер-министром Михаилом Мишустиным.