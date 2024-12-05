Путин поручил Мантурову следить за строительством мусороперерабатывающих заводов

Вице-премьер сказал, что два таких завода будут запущены в I квартале 2025 г., и пригласил президента на открытие, на это Путин ответил, что «все с удовольствием режут ленточки». Он добавил, что, несмотря на вопросы с локализацией, ему все равно интересно, где выделенные деньги и сколько именно заводов должны были быть построены.