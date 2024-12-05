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Путин поручил Мантурову следить за строительством мусороперерабатывающих заводов

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову держать на контроле вопрос строительства и запуска мусороперерабатывающих заводов. Соответствующее распоряжение президент озвучил в ходе заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, передает ТАСС.

«Что касается экологии, Денис Валентинович, заводы, которые мы планировали по переработке [мусора], где заводы? "Ростех" должен был их строить?» -обратился глава государства к Мантурову.

Вице-премьер сказал, что два таких завода будут запущены в I квартале 2025 г., и пригласил президента на открытие, на это Путин ответил, что «все с удовольствием режут ленточки». Он добавил, что, несмотря на вопросы с локализацией, ему все равно интересно, где выделенные деньги и сколько именно заводов должны были быть построены.

«Но я хочу понять, сколько заводов они должны были построить? Пять? К какому сроку? Деньги получили или нет? Где деньги? <...> Это все под контролем у вас? Что там происходит?» – снова спросил глава государства.

Путин попросил Мантурова отчитаться о работе перед премьер-министром Михаилом Мишустиным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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