Генсек ООН и президент Турции обсудили обострение ситуации в Сирии
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили обострение ситуации в Сирии и пришли к выводу о необходимости дипломатического решения конфликта.
«Я подчеркнул, что нужно немедленно обеспечить гуманитарный доступ ко всем нуждающимся гражданским лицам и добиться, при содействии ООН, возвращения к политическому процессу для прекращения кровопролития», – сказал Гутерриш (цитата по «Интерфаксу»).
Генсек ООН призвал все стороны конфликта в Сирии к взаимодействию со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном.
В свою очередь, президент Турции заявил, что ситуация в Сирии перешла в новую стадию развития, и выразил намерение не допустить дальнейшего обострения обстановки в этой стране.
С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Ее целью стали деревни, города и военные объекты. Атаки совершают боевики «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки, не согласные с нахождением у власти президента Сирии Башара Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо.
Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана террористической и запрещена в РФ) и союзная им Свободная сирийская армия 5 декабря захватили Хаму – четвертый по величине город в Сирии.