Макрон попросил Барнье остаться премьер-министром до назначения преемника
Президент Франции Эммануэль Макрон попросил Мишеля Барнье исполнять обязанности премьер-министра до назначения нового правительства, передает The Guardian.
Просьба была высказана в ходе обращения президента к французскому народу после вынесения вотума недоверия правительству.
Вотум недоверия кабмину Мишеля Барнье был принят 4 декабря. «За» проголосовал 331 из 574 депутатов нацсобрания Франции. Поводом для вотума послужили разногласия между политическими силами страны, возникшие в ходе согласования бюджета на 2025 г. В соответствии с Конституцией республики Барнье подал президенту прошение об отставке.
Сам Макрон накануне заявил, что не будет уходить в отставку в случае принятия в парламенте вотума недоверия правительству. Он пояснил это тем, что был дважды избран французами и будет уважать их доверие.
Три источника сообщали Reuters, что президент намеревается быстро назначить нового премьер-министра – до церемонии открытия собора Парижской Богоматери 7 декабря.
Reuters также писал, что Макрон мог бы попросить Барнье и его министров остаться на своих постах, чтобы найти кандидата, способного заручиться достаточной межпартийной поддержкой для принятия законов.