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Макрон попросил Барнье остаться премьер-министром до назначения преемника

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил Мишеля Барнье исполнять обязанности премьер-министра до назначения нового правительства, передает The Guardian.

Просьба была высказана в ходе обращения президента к французскому народу после вынесения вотума недоверия правительству.

Вотум недоверия кабмину Мишеля Барнье был принят 4 декабря. «За» проголосовал 331 из 574 депутатов нацсобрания Франции. Поводом для вотума послужили разногласия между политическими силами страны, возникшие в ходе согласования бюджета на 2025 г. В соответствии с Конституцией республики Барнье подал президенту прошение об отставке. 

Сам Макрон накануне заявил, что не будет уходить в отставку в случае принятия в парламенте вотума недоверия правительству. Он пояснил это тем, что был дважды избран французами и будет уважать их доверие.

Три источника сообщали Reuters, что президент намеревается быстро назначить нового премьер-министра – до церемонии открытия собора Парижской Богоматери 7 декабря.

Reuters также писал, что Макрон мог бы попросить Барнье и его министров остаться на своих постах, чтобы найти кандидата, способного заручиться достаточной межпартийной поддержкой для принятия законов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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