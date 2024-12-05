Минобороны Сирии обвинило иностранные государства в поддержке боевиков
Министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас заявил, что воюющим боевикам оказывается иностранная помощь. Его слова приводит агентство SANA.
«Несмотря на некоторые успехи и отступления, ситуация остается сложной, особенно учитывая, что эти такфиристские организации получают поддержку от иностранных государств. Эти страны, как стало известно, оказывают им военную и материально-техническую помощь», – заявил Аббас.
С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Ее целью стали деревни, города и военные объекты. Атаки совершают боевики «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки, не согласные с нахождением у власти президента Сирии Башара Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо.
Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана террористической и запрещена в РФ) и союзная им Свободная сирийская армия 5 декабря захватили Хаму – четвертый по величине город в Сирии.
Ранее зампостпреда США при ООН Роберт Вуд заявил, что Вашингтон не имеет отношения к действиям боевиков на северо-западе Сирии и продолжит защищать свой персонал и военные позиции в стране.