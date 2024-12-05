Володин поддержал назначение Хинштейна врио губернатора Курской области

Володин поддержал назначение Хинштейна врио губернатора Курской областиПредседатель нижней палаты верит, что у него все получится
Назначенный на должность врио губернатора Курской области Александр Хинштейн умеет работать в регионе и способен решать проблемы жителей. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Хинштейн возглавляет один из ключевых комитетов Государственной думы. Умеет работать в регионе. <...> Слышит людей, защищает их интересы. Способен решать проблемы, которые волнуют жителей. У него должно все получиться», – сказал Володин, его слова привела пресс-служба нижней палаты.
Спикер нижней палаты сообщил, что депутаты Госдумы будут помогать Хинштейну в социально-экономическом развитии Курской области и оказании помощи людям.
Вечером 5 декабря президент России Владимир Путин назначил председателя комитета Госдумы по информполитике Хинштейна на пост врио главы Курской области. В прошлом политик работал советником директора Росгвардии, на что обратил внимание и президент. С 6 августа в регионе проходят бои российских и украинских войск.
Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский отметил в комментарии «Ведомостям», что Хинштейн давно выстроил связи с силовыми структурами и в условиях Курской области это поможет ему в работе.