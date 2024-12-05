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Володин поддержал назначение Хинштейна врио губернатора Курской области

Председатель нижней палаты верит, что у него все получится
Ведомости

Назначенный на должность врио губернатора Курской области Александр Хинштейн умеет работать в регионе и способен решать проблемы жителей. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Хинштейн возглавляет один из ключевых комитетов Государственной думы. Умеет работать в регионе. <...> Слышит людей, защищает их интересы. Способен решать проблемы, которые волнуют жителей. У него должно все получиться», – сказал Володин, его слова привела пресс-служба нижней палаты.

Спикер нижней палаты сообщил, что депутаты Госдумы будут помогать Хинштейну в социально-экономическом развитии Курской области и оказании помощи людям.

Вечером 5 декабря президент России Владимир Путин назначил председателя комитета Госдумы по информполитике Хинштейна на пост врио главы Курской области. В прошлом политик работал советником директора Росгвардии, на что обратил внимание и президент. С 6 августа в регионе проходят бои российских и украинских войск. 

Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский отметил в комментарии «Ведомостям», что Хинштейн давно выстроил связи с силовыми структурами и в условиях Курской области это поможет ему в работе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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