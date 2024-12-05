Володин поддержал назначение Хинштейна врио губернатора Курской области

«Хинштейн возглавляет один из ключевых комитетов Государственной думы. Умеет работать в регионе. <...> Слышит людей, защищает их интересы. Способен решать проблемы, которые волнуют жителей. У него должно все получиться», – сказал Володин, его слова привела пресс-служба нижней палаты.