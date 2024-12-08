МИД России получил ноту об инциденте с посольством Швеции
Россия получила ноту посольства Швеции в связи с инцидентом в Москве, когда фасад дипмиссии забросали бутылками, сообщили «РИА Новости» в МИД России.
По данным внешнеполитического ведомства, утром 28 ноября несколько молодых людей забросали фасад посольства бутылками с краской, полицейские задержали их на месте преступления. По данным МИД РФ, нота посольства Швеции от 29 ноября с просьбой проинформировать о ходе расследования поступила в российское ведомство 2 декабря.
«Российские правоохранительные органы, обеспечивающие безопасность иностранных посольств, в таких ситуациях всегда действуют профессионально и эффективно: оперативно пресекают хулиганские действия и привлекают правонарушителей к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством», – рассказали в МИДе.
29 ноября российское посольство в Швеции также сообщало об акте вандализма в Стокгольме. Тогда стало известно о «сбросе неким дроном» краски на территорию российского посольства. По информации российской стороны, с мая подобный случай стал уже десятым. «Неоднократно повреждались проезжая часть, автомобили, иное имущество российской дипмиссии», – заявили тогда в посольстве.
Там добавили, что злоумышленников до сих пор не нашли и они «спокойно совершают новые вылазки». В посольстве РФ призвали Швецию провести тщательное расследование всех инцидентов против российской дипмиссии, найти и привлечь к ответственности виновных.