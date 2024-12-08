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МИД России получил ноту об инциденте с посольством Швеции

Ведомости

Россия получила ноту посольства Швеции в связи с инцидентом в Москве, когда фасад дипмиссии забросали бутылками, сообщили «РИА Новости» в МИД России.

По данным внешнеполитического ведомства, утром 28 ноября несколько молодых людей забросали фасад посольства бутылками с краской, полицейские задержали их на месте преступления. По данным МИД РФ, нота посольства Швеции от 29 ноября с просьбой проинформировать о ходе расследования поступила в российское ведомство 2 декабря.

«Российские правоохранительные органы, обеспечивающие безопасность иностранных посольств, в таких ситуациях всегда действуют профессионально и эффективно: оперативно пресекают хулиганские действия и привлекают правонарушителей к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством», – рассказали в МИДе.

29 ноября российское посольство в Швеции также сообщало об акте вандализма в Стокгольме. Тогда стало известно о «сбросе неким дроном» краски на территорию российского посольства. По информации российской стороны, с мая подобный случай стал уже десятым. «Неоднократно повреждались проезжая часть, автомобили, иное имущество российской дипмиссии», – заявили тогда в посольстве. 

Там добавили, что злоумышленников до сих пор не нашли и они «спокойно совершают новые вылазки». В посольстве РФ призвали Швецию провести тщательное расследование всех инцидентов против российской дипмиссии, найти и привлечь к ответственности виновных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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