МИД России получил ноту об инциденте с посольством Швеции

29 ноября российское посольство в Швеции также сообщало об акте вандализма в Стокгольме. Тогда стало известно о «сбросе неким дроном» краски на территорию российского посольства. По информации российской стороны, с мая подобный случай стал уже десятым. «Неоднократно повреждались проезжая часть, автомобили, иное имущество российской дипмиссии», – заявили тогда в посольстве.